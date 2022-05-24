При атаке на начальную школу в Техасе погибли 14 детей и учитель

По меньшей мере 14 детей и один учитель погибли при вооружённой атаке на начальную школу в Ювалде, штат Техас на юге США. Подозреваемый в нападении, по предварительным данным, был застрелен полицией. Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошёл во вторник, 24 мая. Нападавший вошёл в здание с пистолетом и, предположительно, винтовкой, и открыл стрельбу сообщил губернатор штата Грег Эббот. В школе учатся дети от семи до 10 лет. Подозреваемому было 18.

Как минимум 15 человек, пострадавших при нападении, по состоянию на ночь среды по московскому времени оставались в больницах. Двое из них, 10-летняя девочка и 66-летняя женщина, находились в критическом состоянии.

Стрелок опознан как житель Ювалде Сальвадор Рамос. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Мотивы нападения неизвестны. Большинство жителей города и учеников школы имеют испанские корни, большая часть учащихся — из малообеспеченных семей, передаёт The Texas Tribune.

О случившемся был поставлен в известность президент Джо Байден. Число жертв в инциденте стало одним из самых высоких в истории штата. В 1966 году в резудьтате стрельбы с башни Техасского университета в Остине погибли 16 человек. В 2018 10 человек были убиты при стрельбе в средней школе в Санта Фе.