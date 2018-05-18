Техас: "Мы оплакиваем жертв стрельбы в школе Санта-Фе"

В школе на юго-востоке Техаса жертвами нападения с применением огнестрельного оружия стали восемь человек. Прямая трансляция с вертолета, летающего над территорией школы, ведется местным телевидением и ретранслируется другими американскими каналами. На кадрах видны группы школьников, которых обыскивают агенты в гражданском, по ближайшему шоссе движется автобус скорой помощи с надписью "Массовые жертвы – эвакуационная скорая помощь".

По словам местного шерифа, число жертв может быть "от восьми до десяти".

Дональд Трамп только что выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования семьям погибших и раненых. Он назвал этот день "весьма печальным".