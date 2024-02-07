При обстреле Белгорода пострадали два человека

Белгород и Белгородский район в среду подверглись ракетному обстрелу. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, системами ПВО было сбито семь воздушных целей. Два человека пострадали: у одного осколочные ранения и контузия, у другого баротравма. Обоим оказана медицинская помощь.

Также губернатор сообщил, что осколками повреждены порядка 15 автомобилей, в нескольких домах выбиты окна, есть повреждения на территории завода железобетонных изделий.

Министерство обороны России заявило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня RM-70 "Вампир", а позднее — два беспилотных летательных аппарата.

Минобороны назвало обстрел "попыткой киевского режима совершить террористическую атаку". Украинская сторона обстрелы российской территории не комментирует.