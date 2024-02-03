Российские власти заявили о 8 погибших при обстреле Лисичанска

В оккупированном российскими военными Лисичанске Луганской области, как утверждают назначенные Россией власти региона и российские ведомства, не менее восьми человек погибли в результате обстрела здания, где располагалась пекарня. Сообщается о десяти раненых и о том, что под завалами могут оставаться люди.

В обстреле представители так называемой "ЛНР" обвиняют украинских военных. Назначенный Россией глава "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил ВСУ в целенаправленном ударе по гражданскому объекту. ТАСС со ссылкой на следствие утверждает, что удар мог быть нанесён из установки HIMARS. Украинская сторона сообщения об обстреле не комментировала.

МЧС России опубликовало видео, на котором видно разрушенное двухэтажное здание, покорёженные автомобили, пожарных и технику, которая участвует в разборе завалов.

По данным МЧС, несколько человек были найдены под завалами живыми. Несколько раненых транспортированы в больницы Луганска, также подконтрольного России.

Лисичанск был захвачен Россией летом 2022 года и с тех пор остаётся под её контролем. Там почти не было уличных боёв, и в городе, в отличие, например, от Бахмута, остаются мирные жители. Он расположен примерно в 10-15 километрах от линии фронта.

На оккупированных Россией территориях Украины, в особенности недалеко от линии фронта, в результате обстрелов нередко гибнут мирные жители. 21 января в Донецке при обстреле погибли около 30 человек. Российская сторона обвинила в обстреле Украину. В Вооружённых силах Украины заявили, что в этот день не обстреливали этот район, в украинских СМИ появились предположения, что обстрел могли совершить российские военные.