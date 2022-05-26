При обстреле Харькова погибли 4 человека

Российские войска обстреляли Харьков, сообщил в четверг глава областной администрации Олег Синегубов. По предварительной информации, сообщает он, четыре человека погибли, семь пострадали.

С начала суток в Харькове и Харьковской области 7 раз звучали сигналы воздушной тревоги, а днём в четверг администрация сообщила об угрозе артиллерийского обстрела.

В последние недели украинские военные смогли несколько оттеснить российские войска от Харькова в сторону границы с Россией. Однако город, который подвергался ударом фактически с первого дня войны, по-прежнему в зоне поражения артиллерии.

Наиболее упорные бои сейчас идут в Луганской и Донецкой областях. Как заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр, они достигли "наивысшей интенсивности". Российские военные продолжают наступление на нескольких направлениях. Под ударом Северодонецк и Лисичанск - последние 2 крупных города в Луганской области под контролем Украины. Пословам главы областной администрации Сергея Гайдая, российская армия пока не перерезала трассу Бахмут-Лисичанск, но может прицельно её обстреливать, поэтому снабжение украинских военных в Северодонецке затруднено.

На севере Донецкой области российские военные заняли большую часть города Лиман (ранее Красный Лиман). Над зданием администрации вывесили красный флаг и флаги России и так называемой "ДНР". Бои продолжаются.