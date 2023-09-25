При обстреле Одессы пострадала местная жительница

В результате российского обстрела Одесской области пострадала местная жиетльница. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины и глава региона Олег Кипер.

По словам Кипера, одесситка получила травмы от обломков при взрывной волне. Она госпитализирована.

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками "Шахед", ракетами "Калибр" и "Оникс", сообщают Силы обороны юга Украины. По данным ведомства, за исключением одного "Калибра" все они были сбиты.

В результате атаки существенно повреждён морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы (она давно не действует) произошёл пожар, разрушены зернохранилища.

Из-за падения обломков повреждения получили склады предприятия и один частный дом, в нескольких домах выбиты стёкла.