При обстреле сектора Газа погибли два командира "Исламского джихада"

В результате удара армии Израиля по сектору Газа погиб глава ракетных войск "Исламского джихада" и его заместитель, сообщил Reuters вечером в четверг.

Как отмечает агентство, всего за последние три дня в результате ударов погибли пять высокопоставленных командиров "Исламского джихада". По данным местных органов здравоохранения, за этот период в секторе Газа было убито 29 человек, 93 получили ранения. Среди погибших не менее 10 мирных жителей, что ООН назвало неприемлемым.

Израильские военные утверждают, что со среды боевики из сектора Газа выпустили не менее 803 ракет, 620 из которых пересекли границу Израиля. Некоторые из них попали в здания, но большинство приземлились на открытых площадках или были перехвачены. 11 мая один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате попадания ракеты в дом в городе Реховот в центре Израиля.

Глава МИД Египта Самах Шукри ранее сообщил, что переговоры, которые Египет ведет в качестве посредника между Израилем и палестинскими фракциями о прекращении огня, пока не принесли результатов.