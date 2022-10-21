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В Белгородской области лакокрасочный завод попал под обстрел

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела загорелся лакокрасочный завод, сообщается в местных телеграм-каналах.

На опубликованных снимках виден поднимающийся плотный столб черного дыма.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате попадания снаряда. Гладков не уточнил, о каком предприятии идет речь. По предварительным данным есть одна пострадавшая.

Ранее 21 октября губернатор сообщил об обстреле села Муром Шебекинского городского округа. В результате пострадали здания школы, детского сада, Дома культуры и частные жилые дома. По утверждению Гладкова, обстрел вели Вооруженные силы Украины.

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