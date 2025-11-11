При подрыве смертника у здания суда в Исламабаде 12 погибших

В столице Пакистана Исламабаде во вторник в результате атаки террориста-смертника у здания суда по меньшей мере 12 человек погибли, ещё 27 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Мохсин Накви. Теракт произошёл у суда низшей инстанции.

За несколько часов до этого вооруженная группа ворвалась в школу-интернат военного типа в Ване, в округе Южный Вазаристан, который граничит с Афганистаном. Чтобы проникнуть внутрь, другой террорист-смертник подорвал у входа начинённый взрывчаткой автомобиль. В ходе операции против боевиков, укрывшихся в здании, погибли три человека.

По словам министра Мохсина Накви, смертник в Ване опознан как гражданин Афганистана. "Мы совершенно ясно понимаем, что Афганистан непосредственно причастен к нападению", - приводит слова пакистанского министра внутренних дел агентство DPA.

Ответственность за подрыв смертника в Исламабаде взяла на себя военизированная группировка пакистанских талибов. В их заявлении говорится, что целью теракта были сотрудники судебных органов, "исполнявшие решения в соответствии с антиисламскими законами". Группа пригрозила новыми атаками "до тех пор, пока в стране с мусульманским большинством не будут введены законы шариата", передаёт AFP.

Вместе с тем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, осудивший оба нападения, заявил, что они были совершены с афганской территории при поддержке Индии. В Дели на заявление не ответили. Ранее власти Индии подобные обвинения пакистанских властей отрицали.

В понедельник в столице Индии Дели при взрыве автомобиля в центральной части города, в районе Красного форта, восемь человек погибли, еще около 20 были ранены. Следствие в Индии пока не назвало произошедшее терактом, хотя дело было передано в антитеррористическое управление.