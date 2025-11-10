Ссылки для упрощенного доступа

В Дели возле станции метро взорвался автомобиль. Есть погибшие

Дели, Индия, 10 ноября 2025 года
В Дели у станции метро "Красный форт" и одноименной исторической цитадели, главной туристической достопримечательности столицы Индии, взорвался автомобиль. По последним данным, погибли как минимум восемь человек, еще 24 получили ранения, сообщает газета The Times of India.

Взрыв произошел в понедельник вечером. Как пишут СМИ, он был настолько мощным, что выбил окна автомобилей, припаркованных на расстоянии нескольких метров. Некоторые машины загорелись.

Причина взрыва пока неизвестна. В столице был объявлен режим повышенной готовности.

ВСУ теряют Покровск и Мирноград
Украина посылает подкрепление


