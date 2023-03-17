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При пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону погибли четыре человека

В результате пожара и взрыва в складском помещении пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону в четверг погибли четыре человека. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, тело четвертого погибшего было обнаружено под завалами сгоревшего здания. Также сообщается, что не менее пяти человек пострадали.

Официальной информации от ФСБ, МЧС или органов следствия о числе жертв пока не поступало. Сообщалось лишь, что есть пострадавшие.

Пожар и взрыв в здании склада на территории управления погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону произошли в минувший четверг, 16 марта. Расположенные по соседству жилые дома были эвакуированы.

СМИ сообщали о том, что пожару предшествовал звук взрыва. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв был не причиной, а следствием пожара. По его словам, возгорание на складе произошло из-за замыкания электропроводки. "Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами", – написал Голубев в телеграм-канале.

По информации ФСБ, загорелись горюче-смазочные материалы в ремонтной мастерской гаражного бокса, из-за чего произошёл взрыв и частичное разрушение строения.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, где идут активные боевые действия.

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