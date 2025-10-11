При российском ударе по Константиновке пострадал храм УПЦ

Российские военные в субботу нанесли авиаудар по территории православного храма УПЦ в прифронтовом городе Константиновке в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По данным городских властей, в результате удара, нанесённого, по предварительным данным, авиабомбой ФАБ-250, погибли два человека, ещё четверо получили ранения. "Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма, где в момент атаки находились местные жители... В результате взрыва поврежден фасад Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви", - пишет Горбунов.

Среди пострадавших, как сообщается, священник, а также его двухлетний сын. Как сообщила украинская полиция, мать ребёнка погибла при российском ударе на прошлой неделе.

Речь идёт о церкви, ранее имевшей автономный статус в Московской патриархии. После российского вторжения в Украину в 2022 году УПЦ заявила о своей независимости от Москвы, однако официально не обращалась за автокефалией. В Украине был принят закон, позволяющий запрещать деятельность церковной организации, центр которой находится в Росси. В Москве не раз заявляли, что УПЦ подвергается в Украине гонениям. На данный момент деятельность этой церкви в Украине не запрещена.

Также в субботу сообщается о гибели мирных жителей и в других регионах Украины. В Херсоне и Белозёрке в результате артобстрелов погибли два человека, пять получили ранения. В Никополе в результате удара дрона погибла женщина.