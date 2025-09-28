Новый массированный удар по Киеву и регионам Украины. Есть погибшие

Не менее четырёх человек погибли результате ночной атаки российских войск на столицу Украины. По данным Киевской городской военной администрации, удары наносились ракетами и беспилотниками.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, среди погибших — 12-летняя девочка.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, разрушения зафиксированы примерно в двадцати точках города. В Соломенском районе частично обрушился пятиэтажный дом, загорелись два этажа Института кардиологии имени Стражеско. В Дарницком, Святошинском, Голосеевском, Днепровском и Оболонском районах повреждены нежилые здания и автомобили. Экстренные службы продолжают работу на местах, разбирают завалы и проверяют повреждённые здания.

В Киевской области ударам подверглись Бучанский, Фастовский, Белоцерковский, Обуховский и Бориспольский районы. Больше всего раненых в Бучанском районе - 17 человек. В Фастовском районе пострадали пятеро работников хлебзавода, сообщила Киевская областная военная администрация.

В Запорожье ночью были ранены более 20 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадали жилой дом и объект инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что основными направлениями длившейся более 12 часов российской атаки минувшей ночью были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумская и Одесская области. Согласно приведенным им данным, были задействованы почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы".

"Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает лишь жесточайшего давления со стороны всего мира", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский заявил, что Украина будет наносить ответные удары, чтобы "принудить Россию к дипломатии".



