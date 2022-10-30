При взрывах в столице Сомали погибли как минимум 100 человек

В столице Сомали, городе Могадишо, в субботу произошли два мощных взрыва. Местные власти сообщают, что погибло не менее 100 человек, более 300 получили ранения. В теракте подозревают исламскую религиозную группировку "Аль-Шабааб".

Оба взрыва произошли в одном и том же месте: на оживленном перекрёстке в центре столицы, рядом со зданием министерства образования. Сначала взорвалась одна начинённая взрывчаткой машина, чуть позже, когда на место происшествия уже приехали полиция и бригады скорой помощи - вторая.

На этом же перекрёстке пять лет назад, 14 октября 2017 года, произошёл другой крупный теракт: тогда от взрывов погибли около 500 человек, 300 были ранены.

Президент Сомали Хассан Шейх Махаммуд назвал произошедшее "жестокой и трусливой террористической атакой". Он обвинил в организации атаки группировку "Аль-Шабааб". Сам "Аль-Шабааб" обычно не берёт на себя ответственности за теракты.