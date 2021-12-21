Причиной крупного пожара в томском гипермаркете называют поджог

В Томске во вторник загорелся гипермаркет "Лента" площадью в 5000 квадратных метров.

У здания обрушилась крыша. Из торгового центра эвакуировали 200 человек. Пострадавших в пожаре нет, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на региональное управление МЧС.

Огонь распространился по всей площади гипермаркета. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности, уточнили спасатели. В тушении были задействованы порядка 90 человек и 30 единицы техники. К месту ЧП прибыл пожарный поезд.

Причиной пожара стал умышленный поджог, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски", - сказал собеседник информагентства.

Отмечается, что сгоревший супермаркет был открыт в 2016 году. Его строительством занималась кампания "ХК "Новолекс". Возведение объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска. В частности, работы на площадке начинались без необходимого разрешения.