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Верфь сообщила о достройке корвета "Проворный" после пожара

Пожар на "Проворном", 17 декабря

Корвет "Проворный", который загорелся 17 декабря на заводе в Санкт-Петербурге, будет достроен после пожара, сообщает пресс-служба "Северной верфи". Его планируют доделать с заменой надстройки на главной палубе. Корабль строится уже 8 лет из-за введённых против России санкций после аннексии Крыма.

"Проворный" — второй корабль проекта 20385, был заложен в июле 2013 года, вторым в своей серии. Изначально предполагалось, что к 2020 году флот получит 10 таких корветов. Однако из-за широкого применения импортных комплектующих, в первую очередь — немецких дизельных двигателей MTU, строительство затормозилось после введённых в 2014 году санкций.

Все корабли серии, запланированные после "Проворного", были отменены. Сам он, по последним планам, должен был быть передан флоту в конце 2022 года с новыми двигателями российского производства. Будет ли перенесён срок сдачи после пожара — не сообщается.

Пожар на корабле произошёл вечером в прошлую пятницу. Его тушили более суток 168 спасателей и 42 единицы техники. Верфь утверждает, что основной корпус при этом не пострадал. В её сообщении говорится, что причины случившегося будут установлены позднее.

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