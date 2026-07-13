Причиной скоропостижной смерти американского сенатора Линдси Грэма, по предварительным данным, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Об этом вечером 12 июля сообщили в его офисе.

В сообщении подчёркивается, что свидетельство о смерти будет выдано после того, как будут проведены токсикологические и микроскопические исследования.

Руководители полиции и службы медицинских экспертов Вашингтона в совместном заявлении подтвердили это сообщение. Они отметили, что проведение токсикологических и микроскопических исследований - стандартная процедура в таких случаях.

Грэму был 71 год. Он скончался вечером 11 июля в Вашингтоне вскоре после возвращения из поездки в Украину. В сообщении о его смерти говорилось, что он умер после "краткосрочной и внезапной болезни". Позднее стало известно, что к нему домой была вызвана скорая помощь после того, как он пожаловался на боли в груди.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что говорил по телефону с Грэмом незадолго до того, как ему стало плохо. По словам Трампа, они обсуждали политические вопросы, включая поездку Грэма в Украину, в голосе сенатора чувстовалась усталость, но на здоровье он не жаловался.

Линдси Грэм был видным сенатором-республиканцем, сторонником президента Дональда Трампа, критиком властей России и Ирана, сторонником активной, опирающейся на силу внешней политики США. Поддерживал Украину и Израиль.

Ряд комментаторов, включая видную правую активистку Лору Лумер и финансиста Уильяма Браудера, заявили о подозрительном характере смерти Грэма, призвав провести расследование её обстоятельств. Они указали в частности на историю отравлений политических оппонентов российских властей, за которыми стоял Кремль, и на угрозы, которые звучали в адрес Грэма из Москвы и Тегерана.

Расслоение аорты - это разрыв внутренней оболочки аорты, центральной артерии, выходящей непосредственно из сердца. Это состояние угрожает жизни и в большинстве случаев, даже несмотря на лечение, приводит к смерти.