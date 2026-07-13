Скоропостижно. Сенатор Линдси Грэм и его политическое наследие

Смерть 71-летнего сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма оказалась совершенно неожиданной и, не исключено, еще станет предметом конспирологических теорий. Кем был этот опытнейший политик для американцев и людей из других стран, для своих друзей и врагов?

Парень из Южной Каролины

Линдси Грэм родился в 1955 году в городке Сентрал в Южной Каролине, население которого насчитывало тогда менее полутора тысяч, а сейчас – чуть более пяти тысяч человек. Его родители держали заведение, совмещавшее под одной вывеской ресторан, бар, бильярдную и магазин спиртных напитков. Будучи студентом, в 20 лет он потерял мать, а спустя 15 месяцев скончался и отец. Грэм стал опекуном своей 13-летней сестры. Он окончил Университет Южной Каролины по специальности "психология", а позднее там же получил степень доктора юриспруденции. Параллельно с учебой в университете Грэм поступил в Корпус подготовки офицеров запаса, поэтому, закончив образование, он начал действительную военную службу в Военно-воздушных силах США в качестве военного юриста – сначала адвоката, а затем главного военного прокурора ВВС в Европе.

В 1984 году Washington Post писала, что "Грэм вспоминает службу в ВВС как чудесное время для молодого холостяка, наслаждавшегося жизнью в Париже и Риме". Он так и не женился.

После увольнения из ВВС Грэм занялся частной юридической практикой, занимал ряд должностей в своем городе и округе, а во время войны в Персидском заливе (1990–1991) его снова призвали на действительную службу. Грэма направили на военно-воздушную базу в Южной Каролине. В 1998 году газета The Hill сообщила, что на своем веб-сайте Грэм называл себя ветераном операций "Щит пустыни" и "Буря в пустыне". "Я никогда не называл себя участником боевых действий, – заявил Грэм, в то время конгрессмен. – Меня призвали, и я находился на действительной военной службе... Я оставил свой бизнес, дом и друзей, чтобы выполнять обязанности, к которым меня готовили, – точно так же, как это делали ветераны прошлых конфликтов". И объяснил, что оформлял завещания для военнослужащих, отправляющихся на боевое задание, и помогал их семьям решать юридические вопросы.

В 2004 году на церемонии в Белом доме, которую проводил президент Джордж Буш-младший, ему было присвоено звание полковника резерва ВВС США. Он еще дважды, в 2007 и 2014 годах, уже будучи членом Конгресса, кратковременно находился в Ираке и Афганистане – накапливал баллы для военной пенсии, но не получал денежного довольствия как офицер ВВС.

В 1992 году началась его политическая карьера – он был избран в нижнюю палату законодательного собрания Южной Каролины. Спустя два года стал членом Палаты представителей Конгресса США. В 1997 он был одним из главных действующих лиц процедуры импичмента президента Билла Клинтона. Нижняя палата утвердила два из четырех обвинений, но Сенат не набрал необходимых двух третей голосов.

В 2002 году 99-летний сенатор от Южной Каролины Стрём Торнмонд, занимавший это место с 1956 года, решил уйти на покой, и вакансию заполнил Линдси Грэм.

Видный сенатор

С тех пор он стал одним из самых узнаваемых лиц Сената. Он создал себе репутацию умеренного неоконсерватора. Грэм, в частности, входил в так называемую "банду 14-ти" – двухпартийную группу сенаторов, ищущую компромиссы. В вопросах нацинальной безопасности он зарекомендовал себя как сторонник жесткой линии. Когда в 2013 году выяснилось, что Агентство национальной безопасности США ведет глобальную слежку, Грэм заявил, что рад этому:

Я не возражаю против того, чтобы компания Verizon передавала данные правительству, если правительство использует их для установления номеров телефонов известных террористов. Я не думаю, что вы общаетесь с террористами. Я знаю, что и я не общаюсь. Так что нам не о чем беспокоиться.

Тогда же он внес поправку к биллю об ассигнованиях для Госдепа, предусматривающую введение санкций против любой страны, которая даст убежище разгласившему факт прослушки Эдварду Сноудену, и призвал президента Обаму бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Сочи. Вместе с тем он добивался прекращения безнадзорной практики допросов и осуждения заключенных тюрьмы Гуантанамо и переда их в юрисдикцию США с тем, чтобы при расследовании соблюдались нормы, гарантированные Конституцией.

Я не думаю, что вы общаетесь с террористами. Я знаю, что и я не общаюсь. Так что нам не о чем беспокоиться

Грэм сотрудничал с демократами – в частности, с сенатором Тедом Кеннеди – в разработке "всеобъемлющей иммиграционной реформы". Недовольство консервативного крыла партии выразилось в том, что на праймериз 2008 года они выставили своего кандидата, однако Грэм легко выиграл номинацию.

В 1996 году Грэм проголосовал за Закон о защите брака, определяющий брак как союз одного мужчины и одной женщины. Он и в дальнейшем неизменно придерживался этой позиции. В 2024 году рьяная сторонница Трампа Лора Лумер написала в Х пост, призывавший сенатора совершить каминг-аут. Но Грэм и тогда, и прежде отрицал, что он гей – просто "не нашел времени встретить ту самую девушку, или же та самая девушка оказалась достаточно умна, чтобы не тратить на меня время".

Грэм и Трамп: от неприязни к дружбе

Отношения Линдси Грэма с Дональдом Трампом складывались, мягко говоря, непросто. Во время президентской кампании 2016 года Грэм называл Трампа "тупицей", Трамп его, в свою очередь, "идиотом". Грэм призывал однопартийцев "вышвырнуть" Трампа из партии и предупреждал их: "Если мы номинируем Трампа, нас уничтожат... и туда нам и дорога". Сам он рано сошел с дистанции, а когда Трамп все-таки получил номинацию, демонстративно проголосовал за независимого кандидата Эвана Макмаллина, набравлего 0,5 процента голосов.

После избрания Трампа отношения неожиданно улучшились. "Меня беспокоят, – заявил Грэм в ноябре 2017 года, – эти бесконечные попытки американской прессы навесить на этого человека ярлык какого-то чудилы, не годящегося на пост президента". Сенатор стал ярым сторонником президента. В некоторых случаях он проявил себя бóльшим трампистом, чем сам Трамп. Например, критиковал президента за вывод войск из Сирии. В ноябре 2020 года, когда Дональд Трамп проиграл выборы, Грэм заявил, что Трамп не должен признавать поражение, и пожертвовал 500 тысяч долларов на судебные споры по поводу результатов выборов.

Нам будет очень не хватать Линдси

Однако события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа штурмом взяла Капитолий, похоже, напугала Грэма. Вместе с другими членами Конгресса он был эвакуирован из здания, а уже наутро заявил на совместном пленарном заседании обеих палат, что Джо Байден избран "законно". "Я в этом больше не участвую – сказал он – С меня хватит". По сведениям New York Times, Грэм позвонил Байдену уже через несколько дней после выборов и попытался возобновить их былую дружбу.

Так или иначе, сенатор Грэм голосовал против импичмента Трампа. Он едва ли не первым из законодателей посетил бывшего президента в Мар-а-Лаго уже в феврале 2021 года. (Тогдашний лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл так и не сделал этого.) Есть ощущение, что именно Грэм способствовал тому, что Дональд Трамп сохранил контроль над партией, не занимая в ней никакого официального поста.

Узнав о смерти Линдси Грэма, президент Трамп назвал его "одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал" и "настоящим американским патриотом". "Нам будет очень не хватать Линдси", – написал Трамп в социальной сети.

Грэм и Украина

Линдси Грэм скончался спустя всего день после возвращения из Киева, где он встречался с Владимиром Зеленским. Сенатор выступал в поддержку Украины и резко осуждал агрессию России и лично Владимира Путина.

На протяжении всей войны Грэм регулярно посещал Украину. Его поездка на минувшей неделе была десятой с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он неоднократно общался с Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, посещал военные и оборонные объекты и заявлял, что защита Украины имеет решающее значение не только для европейской безопасности, но и для поддержания авторитета Соединенных Штатов и их союзников.

Двухпартийный законопроект о санкциях против России, соавтором которого Грэм выступил вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, был направлен на усиление экономического давления на Москву за счет введения санкций против стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ.

Грэм утверждал, что законопроект даст Вашингтону дополнительные рычаги влияния, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам, одновременно повысив издержки продолжения войны. "Мы достигли соглашения с Белым домом по законопроекту о санкциях против России, который они поддержат. Это означает, что он станет законом", – заявил Грэм журналистам в Киеве 10 июля.

Мы достигли соглашения с Белым домом по законопроекту о санкциях против России, который они поддержат

Согласно пересмотренному проекту закона, с которым ознакомилось Радио Свобода, сфера действия первоначального закона о санкциях против России будет заметно расширена. Вместо того, чтобы требовать президентского заключения о том, что Москва отвергла мирные усилия или нарушила мирное соглашение, многие санкции будут вступать в силу автоматически в течение 30 дней с момента вступления закона в силу. Сама сфера применения санкций распространится на инвестиции, суверенный долг, морские перевозки, экспорт энергоресурсов, импорт урана, услуги финансовых сообщений и другие секторы российской экономики.

Линдси Грэм утверждал, что этот законопроект обеспечит Вашингтону более весомые рычаги влияния на Кремль и усилит давление с целью начала мирных переговоров.

12 июля несколько законодателей и украинских чиновников заявили, что надеются, что Конгресс оперативно примет этот законопроект в качестве части наследия Грэма. Владислав Власюк, уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики, назвал Грэма "великим другом украинского народа и стойким поборником привлечения России к ответственности". "Теперь для нас вопрос чести – довести его... законопроект о санкциях против России до самого конца", – написал Власюк.

Свои соболезнования выразил и президент Зеленский:

"Решительный защитник интересов США"

Москва неоднократно осуждала заявления Грэма о войне, а российские власти возбудили против него уголовное дело в связи с комментариями, которые он сделал во время визита в Украину в 2023 году. Российские официальные лица регулярно изображали сенатора как одного из ведущих американских "ястребов", сторонников жесткой политики в отношении Москвы.

Помимо Украины, Грэм оставался одним из самых решительных сторонников Израиля в Конгрессе и выступающих за жесткую линию в отношениях с Ираном. Являясь ярым противником ядерного соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами, он поддерживал кампанию Трампа по "максимальному давлению" на Тегеран и неоднократно заявлял, что Ирану ни в коем случае нельзя позволить приобрести ядерное оружие и что США должны быть готовы применить военную силу, чтобы не допустить этого.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что у него "тяжело на душе" из-за утраты друга и коллеги. "Он был решительным защитником интересов Соединенных Штатов и надежным союзником свободолюбивых стран по всему миру, – сказал Тун. – Он верил в могущество Америки, способной творить добро в мире, и посвятил жизнь продвижению этого дела".

Бывший президент Джордж Буш-младший охарактеризовал Грэма как "знающего сенатора, который понимал, как устроен мир и насколько важно международное участие Америки для противостояния тирании". "Он был добрым и веселым человеком, который любил нашу страну и любил служить ей", – сказал Буш.