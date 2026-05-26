Придётся выбирать

Армения может потерять доступ к дешевому российскому газу, если откажется от интеграции с Россией, говорят в Кремле. Армения планирует вступить в Европейский союз, и это явно не нравится Москве. Ереван является членом возглавляемого Россией Евразийского экономического союза и сильно зависит от импорта энергоносителей.

Глава Госдумы Вячеслав Володин обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в "непорядочности" и "подлости", а также в том, что он "ведёт недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляются нашей страной". Володина беспокоит не только процесс вступления Армении в Европейский союз, но и признание Арменией юрисдикции Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Открыто критикует Пашиняна и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, Пашинян лавирует между политическими течениями в попытке заработать "дутый авторитет на Западе".

Россия уже запретила поставки из Армении цветов, минеральной воды и алкогольных напитков трех производителей.

Ранее Владимир Путина заявил, что Ереван обязан "как можно скорее" выбрать между ЕС и Евразийским экономическим союзом, и для этого, по мнению Путина, даже следует провести референдум.

При этом 75% жителей Армении поддерживают возможное вступление страны в Европейский союз, следует из опроса Международного республиканского института США. Армения рассчитывает ввести безвизовый режим с Евросоюзом в течение двух лет.

7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В случае победы Никол Пашинян продолжит политику, которая ведет к сближению с ЕС.

Тем временем журналисты центра "Досье" нашли документы, которые говорят, что Кремль планирует вмешательство в парламентские выборы в Армении. В материалах говорится о группе российских политологов, которых направляли для сопровождения кампании нескольких армянских политиков. Их задачей, как следует из документов, было ослабить позиции Никола Пашиняна.

На что Кремль готов пойти, чтобы помешать Армении сблизиться с ЕС? Обсуждаем в программе " Лицом к событию" с политологами Рубеном Меграбяном и Александром Морозовым.