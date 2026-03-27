Приговорённому в РФ за посты к 14 годам грозит депортация из США

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил 43-летнего Андрея Зыкова к 14 годам колонии общего режима по статьям о так называемых фейках об армии, призывах к экстремизму, оправдании терроризма и возбуждении ненависти. Зыков сейчас находится в Соединённых Штатах, где попросил убежища. Власти поместили его в иммиграционную тюрьму, и ему может грозить депортация. О его деле рассказывает "Медиазона".



По версии следствия, Зыков, который ранее жил в Петербурге, публиковал в соцсетях и мессенджерах посты с призывами к насилию в отношении российских военных и русских по национальности, а также "заведомо ложную информацию" о действиях российских военных в Украине. Следователи также утверждает, что он призывал к ударам по территории России с помощью беспилотников.

Как рассказал в своём видео, которое пересказывает "Медиазона", блогер Илья Варламов, Зыков перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году жил в Китае, где продавал жидкости для вейпов. Как рассказал Зыков по телефону Варламову, в одной из своих публикаций он написал, что отправил в Россию "партию отравы", после чего Следственный комитет "не оценил иронию" и возбудил против него уголовное дело. После этого Зыков решил попытаться получить убежище в США.

По словам Зыкова, он попросил об убежище прямо на границе США, но пограничник не хотел принимать заявление, ссылаясь на изменение миграционной политики при новой администрации, и предложил россиянину подписать документы не депортацию. Когда тот отказался, его отправили в иммиграционный центр содержания. По данным "Медиазоны", по состоянию на середину февраля 2026 года он пребывал в таком центре в американском штате Миссисипи.

За прошедший год из США были отправлены не менее пяти депортационных рейсов с гражданами России. Их доставляют в Россию через третью страну, как правило Египет.

По прибытию в России, как сообщается, депортированных в аэропорту допрашивают сотрудники ФСБ. Как минимум двух депортированных из США - бывшего военного Артёма Вовченко и антивоенного активиста Леонида Мелёхина - в России по прилёту арестовали по уголовным делам.



