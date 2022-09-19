На войну в Украине могло быть завербовано почти 6 тысяч заключенных

На войну в Украине в 37 российских колониях могло быть завербовано не менее 5786 человек. Из них вывезено в район боевых действий не менее 2036 заключенных. Об этом сообщает издание "Важные истории", которое ведет подсчёт завербованных "ЧВК Вагнера" осуждённых с июля. Журналисты уточняют, что их данные основываются на информации от собственных источников в колониях, правозащитных телеграм-каналах и публикациях в СМИ, которые по их мнению заслуживают доверия.

По информации издания, в некоторые колонии вербовщики начали приезжать повторно. Один из родственников заключённых петербургской ИК-7 "Яблоневка" рассказал "Важным историям", что из колонии осуждённых забирали уже три раза. По его словам, теперь заключённым говорят, что либо они подписывают контракт и едут на войну за деньги, либо позднее их всё равно отправят туда, но уже бесплатно.

Глава правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала журналистам, что из колонии Форносово в Ленинградской области осуждённых вывозили уже минимум дважды. По её словам, всего в российских колониях может быть завербовано не менее 11 тысяч заключённых, а отправлено на войну около трёх тысяч. "Если раньше нам писали примерно раз в три дня, что забирают, например, 40 человек, то теперь практически каждый день речь идет о сотнях людей." - заявила правозащитница.