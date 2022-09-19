На войну в Украине могло быть завербовано почти 6 тысяч заключенных

На войну в Украине в 37 российских колониях могло быть завербовано не менее 5786 человек. Из них вывезено в район боевых действий не менее 2036 заключенных. Об этом сообщает издание "Важные истории", которое ведет подсчёт завербованных "ЧВК Вагнера" осуждённых с июля. Журналисты уточняют, что их данные основываются на информации от собственных источников в колониях, правозащитных телеграм-каналах и публикациях в СМИ, которые по их мнению заслуживают доверия.
По информации издания, в некоторые колонии вербовщики начали приезжать повторно. Один из родственников заключённых петербургской ИК-7 "Яблоневка" рассказал "Важным историям", что из колонии осуждённых забирали уже три раза. По его словам, теперь заключённым говорят, что либо они подписывают контракт и едут на войну за деньги, либо позднее их всё равно отправят туда, но уже бесплатно.
Глава правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала журналистам, что из колонии Форносово в Ленинградской области осуждённых вывозили уже минимум дважды. По её словам, всего в российских колониях может быть завербовано не менее 11 тысяч заключённых, а отправлено на войну около трёх тысяч. "Если раньше нам писали примерно раз в три дня, что забирают, например, 40 человек, то теперь практически каждый день речь идет о сотнях людей." - заявила правозащитница.
- В последние недели неоднократно публиковались сообщения о том, что заключённых российских колоний, прежде всего строгого режима, где содержатся осуждённые за тяжкие преступления, вербуют для участия в войне в Украине в составе так называемой "ЧВК Вагнера", причём вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, которого связывают с этой организацией. На прошлой неделе было опубликовано видео из колонии с участием человека, чрезвычайно похожего на Пригожина, который обещал заключённым помилование за отправку на фронт. Он сам не подтвердил и не опроверг, что на видео именно он, но отметил, что вопрос стоит так: или в войне будут участвовать "ЧВК и зэки", или дети задающихся вопросами о правомерности действий вербовщиков россиян.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. СМИ называют одним из создателей и спонсоров ЧВК близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он долгое время отрицал как свою связь с "Вагнером", так и вербовку заключённых.
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