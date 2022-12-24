Пригожин добился похорон наёмника "ЧВК Вагнера" на воинском участке

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин в субботу приехал на похороны своего наёмника – заключенного Дмитрия Меньшикова, погибшего на войне в Украине в ноябре 2022 года. Как сообщает корреспондент сайта Север.Реалии, Меньшикова похоронили на воинском участке на Белоостровском кладбище. Этого добивался Пригожин, вступив с конфликт с администрацией Петербурга из-за места захоронения бойца "ЧВК Вагнера".

Пригожин приехал на кладбище за два часа до церемонии. В течение часа бизнесмен поговорил с сотрудниками РИА "ФАН" – издания, которое входит в медиахолдинг "Патриот", попечительский совет которого возглавляет сам Пригожин, – а также корреспондентами российского государственного телеканала RT. Помимо прочего, он призвал состоятельных людей отказаться от комфорта - "ресторанов, курортов, дач, бассейнов" и призвал "отбирать" это у них - из контекста следует, что ради войны в Украине. После общения с журналистами Пригожин покинул кладбище, не дожидаясь погребения.

После ухода Пригожина на кладбище централизованно привезли более 20 военнослужащих, которые участвовали в похоронах Меньшикова, а также приехали около 50 человек, в числе которых были члены организации локальных войн "Боевое братство", а также из "молодёжной организации ЛДПР". Больше 15 опрошенных из числа присутствующих на похоронах сказали корреспонденту Север.Реалии, что они не были знакомы с погибшим ни лично, ни заочно.

Дмитрий Меньшиков – уроженец Архангельской области, погиб на войне в Украине в середине ноября 2022 года. Его наградили медалью "За отвагу". Меньшиков был в составе "ЧВК Вагнера". По данным "Фонтанки", погибший отбывал наказание за сбыт наркотиков в колонии в Рязанской области, где был завербован в ЧВК.

В декабре Пригожин потребовал от петербургских властей организовать Аллею Славы для похорон погибших в Украине, в том числе участников "ЧВК Вагнера". Петербургские власти заявили, что они официально не являются военнослужащими. Пригожин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что администрация Петербурга отказалась хоронить Меньшикова "на Аллее Славы Белоостровского кладбища". Петербургские чиновники в ответ заявили, что никакой "Аллеи Славы" на кладбище нет. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, ответственный за сферу ритуальных услуг, назвал происходящее "политической возней", обвинив в раздувании скандала лично Пригожина.