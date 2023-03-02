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Пригожин открыл в Петербурге молодёжный клуб "Вагнерёнок" 

Здание "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге 

В Санкт-Петербурге в недавно открывшемся "ЧВК Вагнер Центре" заработал молодёжный патриотический клуб "Вагнерёнок", официально заявленная цель которого - "привить молодому поколению любовь к своей Отчизне".

Как сообщает петербургское издание "Бумага", клуб спонсирует создатель и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, а руководят им 27-лений депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов и его помощник Александр Тронин.

Отмечается, что пока деятельность "Вагнерёнка" сводится к проведению встреч школьников и студентов с представителями власти, военными и патриотическими блогерами. На последней из таких встреч бывший спецназовец Виктор Шмарковский рассказывал подросткам о принципах вербовки и применении гипноза. Кроме него, "Вагнерёнок" уже посетили лидер партии "Справедливая Россия - За правду!" Сергей Миронов, депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина, а также провластные блогеры Юрий Подоляка и Виталий Вереск. Последний, по данным "Бумаги", провёл для школьников и студентов лекцию о тюнинге оружия.

Ранее сообщалось, что наёмник частной военной компании "Вагнер" провёл лекцию для старшеклассников московской школы №183, во время которой предлагал им вступить в ряды ЧВК. После встречи он раздал школьникам "анкеты молодого бойца" с вопросами о наличии у них родственников в недружественных странах, базовой военной подготовке и готовности защищать родину.

  • Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное вооружённое формирование, созданное приближённым к Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК, среди которых - заключённые, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
  • В конце прошлого года в Петербурге открылся многоэтажный офисный комплекс под названием "ЧВК Вагнер Центр". На данный момент здание почти пустует.

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