Пригожин открыл в Петербурге молодёжный клуб "Вагнерёнок" 

В Санкт-Петербурге в недавно открывшемся "ЧВК Вагнер Центре" заработал молодёжный патриотический клуб "Вагнерёнок", официально заявленная цель которого - "привить молодому поколению любовь к своей Отчизне".

Как сообщает петербургское издание "Бумага", клуб спонсирует создатель и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, а руководят им 27-лений депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов и его помощник Александр Тронин.

Отмечается, что пока деятельность "Вагнерёнка" сводится к проведению встреч школьников и студентов с представителями власти, военными и патриотическими блогерами. На последней из таких встреч бывший спецназовец Виктор Шмарковский рассказывал подросткам о принципах вербовки и применении гипноза. Кроме него, "Вагнерёнок" уже посетили лидер партии "Справедливая Россия - За правду!" Сергей Миронов, депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина, а также провластные блогеры Юрий Подоляка и Виталий Вереск. Последний, по данным "Бумаги", провёл для школьников и студентов лекцию о тюнинге оружия.

Ранее сообщалось, что наёмник частной военной компании "Вагнер" провёл лекцию для старшеклассников московской школы №183, во время которой предлагал им вступить в ряды ЧВК. После встречи он раздал школьникам "анкеты молодого бойца" с вопросами о наличии у них родственников в недружественных странах, базовой военной подготовке и готовности защищать родину.