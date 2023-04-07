Пригожин попросил главу СК завести уголовное дело на губернатора Беглова

Основатель ЧВК "Вагнер", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.
В заявлении Пригожин просит возбудить дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
По мнению Пригожина, в Петербурге "сложилась крайне негативная ситуация, связанная с сохранением объектов культурного наследия". В городе более 850 охраняемых государством объектов культуры города находятся в "разрушающемся и заброшенном состоянии".
В таком положении вещей, по мнению основателя ЧВК "Вагнер", виноват непосредственно губернатор Беглов.
Пригожин также сообщил, что лично столкнулся с противодействием правительства и губернатора при реализации проекта по сохранению Дома Трезини. Бизнесмен планировал использовать объект культурного наследия под гостиницу.
Губернатор Санкт-Петербурга пока не комментировал обращение Пригожина.
Это не первое обращение Пригожина в правоохранительные органы по поводу Александра Беглова. Конфликт бизнесмена с властями Петербурга обострился после начала военного вторжения России в Украину.
В конце октября основатель ЧВК "Вагнер" обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку "по возможному факту создания губернатором организованного преступного сообщества с целью разграбления госбюджета ". В ноябре Пригожин подал в Генпрокуратуру и в ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга по статье о государственной измене.
Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Например, губернатор публично заявлял, не называя фамилии, что "некий известный бизнесмен обкрадывает детей" в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" занимается поставками питания для школ и социальных учреждений).
- Александр Беглов стал губернатором Петербурга в 2019 году. После его назначения его неоднократно критиковали жители города за плохую уборку улиц зимой и летом, неудачную транспортную реформу, отсутствие новых станций метро, а также за непопулярный закон о реновации. Градозащитники обвиняли Беглова и его подчиненных в уничтожении исторической застройки города.
- Александр Беглов активно поддерживает войну против Украины. Он выступал с речами о борьбе с украинскими "нацистами" и "фашистами" и пообещал восстановить разрушенный российскими войсками Мариуполь.
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