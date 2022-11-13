Пригожин обвинил губернатора Петербурга в государственной измене

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру России и в органы ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба. Подробности иска не разглашаются.
В октябре Пригожин публично заявлял, что Беглов оказывает поддержку Вооружённым силам Украины, от чего страдают как российская армия, так и бойцы основанной Пригожиным неформальной "ЧВК Вагнера". В чём именно заключается поддержка Бегловым Украины, он не пояснил.
Пресс-служба Смольного в ответ заявила: "Санкт-Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям."
Конфликт Пригожина с губернатором Петербурга длится уже более двух лет. Его хронологию приводит издание "Бумага". Бизнесмен неоднократно обвинял губернатора в коррупции. По мнению Пригожина, Беглов создал организованную преступную группировку, контролирующую все бюджетные сферы Петербурга.
Среди спорных вопросов, которые Пригожину не удалось уладить с властями Петербурга - его проект по развитию пригородной туристической зоны "Горская": петербургская администрация разорвала с Пригожиным контракт, на который тот возлагал надежды - в итоге развитием "Горской" занялись структуры, близкие к "Газпрому". Также не состоялось сотрудничество Пригожина и Беглова по нескольким проектам инвестиций в городскую инфраструктуру.
Александр Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Так, он публично заявлял, не называя конкретной фамилии, что "некий известный бизнесмен обкрадывает детей" в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" занимается поставками питания для школ и социальных учреждений). Он также говорил, что тот сформировал в городе подконтрольную себе структуру СМИ и охранных агентств, намеренно приводил конкурентов к банкротству, и собирался реформировать систему образования таким образом, что это повлекло бы банкротство действующих комбинатов социального питания, которые городу потом пришлось бы выкупать у бизнесмена.
- Конфликт Пригожина с властями Петербурга обострился после начала военного вторжения России в Украину, когда Пригожин открыто признал, что является создателем и владельцем "ЧВК Вагнера", которая ведёт боевые действия в Украине и вербует наёмников для участия в них, в том числе в российских тюрьмах (ранее он отрицал свою связь с ЧВК).
- С осени 2022 года Евгений Пригожин стал всё чаще появляться в публичном поле с политическими заявлениями, несмотря на то, что "ЧВК Вагнера" не имеет юридического лица и официально не существует, а её бойцы обвиняются в многочисленных военных преступлениях. Так, он выступил с резкой критикой командующего группой армий "Центр" российских сухопутных войск, принимающих участие в военной операции в Украине, генерал-полковника Александра Лапина, фактически обвинив его в сдаче ранее оккупированных территорий. 29 октября Лапин был снят с должности.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.