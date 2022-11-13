Пригожин обвинил губернатора Петербурга в государственной измене

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру России и в органы ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба. Подробности иска не разглашаются.

В октябре Пригожин публично заявлял, что Беглов оказывает поддержку Вооружённым силам Украины, от чего страдают как российская армия, так и бойцы основанной Пригожиным неформальной "ЧВК Вагнера". В чём именно заключается поддержка Бегловым Украины, он не пояснил.

Пресс-служба Смольного в ответ заявила: "Санкт-Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям."

Конфликт Пригожина с губернатором Петербурга длится уже более двух лет. Его хронологию приводит издание "Бумага". Бизнесмен неоднократно обвинял губернатора в коррупции. По мнению Пригожина, Беглов создал организованную преступную группировку, контролирующую все бюджетные сферы Петербурга.

Среди спорных вопросов, которые Пригожину не удалось уладить с властями Петербурга - его проект по развитию пригородной туристической зоны "Горская": петербургская администрация разорвала с Пригожиным контракт, на который тот возлагал надежды - в итоге развитием "Горской" занялись структуры, близкие к "Газпрому". Также не состоялось сотрудничество Пригожина и Беглова по нескольким проектам инвестиций в городскую инфраструктуру.

Александр Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Так, он публично заявлял, не называя конкретной фамилии, что "некий известный бизнесмен обкрадывает детей" в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" занимается поставками питания для школ и социальных учреждений). Он также говорил, что тот сформировал в городе подконтрольную себе структуру СМИ и охранных агентств, намеренно приводил конкурентов к банкротству, и собирался реформировать систему образования таким образом, что это повлекло бы банкротство действующих комбинатов социального питания, которые городу потом пришлось бы выкупать у бизнесмена.