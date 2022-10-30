Пригожин просит генпрокурора заблокировать Youtube

Бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший свою роль в создании и финансировании активно участвующей в войне в Украине "ЧВК Вагнера", отправил генпрокурору России Игорю Краснову заявление с просьбой заблокировать в стране доступ к видеохостингу Youtube и объявить его владельца, корпорацию Google, нежелательной организацией.

Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину корпорации "Конкорд". Она опубликовала скан письма прокурору.

Как пишет Пригожин, YouTube "наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил". По его мнению, сервис является орудием "информационной войны", которую якобы ведут с Россией США, и проводит "последовательную политику цензуры для русских каналов". Как утверждает Пригожин, на Youtube публикуются "русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы". Google предлагается признать нежелательным, поскольку он, как утверждается, "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".

Евгений Пригожин, ранее получивший известность под прозвищем Повар Путина (его компания обеспечивала питание на приёмах в Кремле), а впоследствии в связи с деятельностью так называемой фабрики троллей и "ЧВК Вагнера", после начала российского вторжения в Украину всё чаще выступает по общественно-политическим вопросам. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он, в частности, критиковал командующего российской группировкой "Центр" в Украине генерала Александра Лапина (накануне со ссылкой на источники сообщалось о том, что он снят с должности).

После начала российского вторжения в Украину в России был заблокирован доступ к ряду соцсетей, в том числе твиттеру, фейсбуку и инстаграму. Владелец двух последних из названных соцсетей, корпорация Meta, была внесена в перечень "террористов и экстремистов" - власти обосновали это тем, что модераторам Meta разрешено не удалять призывы к вооружённой борьбе против российского вторжения и убийствам российских солдат, если речь идёт об общем контексте, а не конкретных лицах.

Youtube после начала войны заблокировал ряд российских каналов. Недавно - во исполнение санкций США - был заблокирован аккаунт Совета Федерации. При этом представители российских властей сдержанно говорят о возможности блокировки популярного сервиса. Уже после блокировки аккаунта Совета Федерации в министерстве цифрового развития РФ заявили, что в России нет планов заблокировать доступ к YouTube.

Накануне Пригожин сообщил о создании в Петербурге бизнес-пространства "ЧВК Вагнер Центр". По его словам, это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной," – сообщила пресс-служба компании "Конкорд" со ссылкой на Пригожина.