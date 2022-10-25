WP рассказала о критике Пригожиным армии в разговоре с Путиным

Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, которого называют создателем "ЧВК Вагнера", в личном разговоре с президентом России Владимиром Путин раскритиковал российскую армию в войне с Украиной. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников, знакомых с темой.

В начале октября газета сообщила со ссылкой на доклад американской разведки президенту США Джо Байдену, что человек из близкого окружения Путина указал ему на ошибки во время военной кампании. Утверждалось, что неназванный собеседник вступил в прямой спор с президентом и донёс до главы государства опасения, связанные с организацией кампании, неэффективным управлением и ошибками, допущенными военачальниками.

Сейчас газета пишет, что этим человеком был Пригожин. Утверждается, что участие "ЧВК Вагнера" в войне позволило бизнесмену оказаться в близком кругу президента, а сам он открыто критикует в том числе министра обороны Сергея Шойгу, с которым Путин работает с начала 2000-х годов.

На странице компании Пригожина во "ВКонтакте" опубликован его ответ на запрос газеты, где он говорит, что не общался с Путиным в какое-либо обозримое время и не критиковал военное руководство. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который "прямо бросил вызов" Путину, не соответствуют действительности.

Ничто из публично известной информации не указывает на то, что Пригожин может являться членом ближайшего окружения Путина.