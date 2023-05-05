Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" 10 мая покинет Бахмут

Основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая отряды ЧВК покинут позиции в украинском городе Бахмуте в Донецкой области, передав их кадровым военным Минобороны России. Причиной грядущего ухода ЧВК с передовой он назвал недостаток боеприпасов и большие потери.

Видео и текст заявления опубликованы в телеграм-каналах, связанных с Пригожиным. Накануне вечером они же опубликовали видео, на котором Пригожин показывает десятки трупов, как он утверждает, наёмников ЧВК "Вагнер" и фактически обвиняет в их гибели руководство Минобороны.

Как говорится в заявлении, 16 марта прошлого года - спустя три недели после начала широкомасштабного вторжения в Украину - отрядам ЧВК было предложено принять участие в так называемой специальной военной операции. "К 9 мая мы должны были взять Бахмут, но, зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от артиллерийских боеприпасов" - утверждает Пригожин. Из-за этого, по его словам, потери растут "в геометрической прогрессии". Командиры ЧВК, как утверждает Пригожин, решили остаться в Бахмуте до 10 мая, чтобы не портить праздник Дня победы, а 10 мая намерены отступить, чтобы "зализать раны", и передать позиции в городе Минобороны.

По словам Пригожина, операция по штурму Бахмута началась ещё в октябре, однако город до сих пор не взят - украинские войска удерживают его западные кварталы. При этом Пригожин считает операцию, которую он называет "Бахмутская мясорубка", успешной.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "видели" заявление Пригожина, других комментариев он не дал. Минобороны России пока с комментариями не выступало.

Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК "Вагнер". Украинская сторона утверждает, что в боях за Бахмут российская армия и ЧВК "Вагнер" теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда - до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери "большими".