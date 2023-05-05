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Пригожин назвал Шойгу "тварью", сняв видео на фоне мёртвых бойцов

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 

Основатель и спонсор частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин записал видео на фоне десятков трупов бойцов ЧВК, обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооружённых сил Валерия Герасимова. Ролик опубликовала пресс-служба Пригожина.

"Вот это парни, которые погибли сегодня, ещё кровь свежая", - говорит на кадрах основатель ЧВК "Вагнер", срываясь на крик и показывая на сложенные в ряд мёртвые тела. Далее он утверждает, что нехватка боеприпасов у подразделений ЧВК составляет 70%, и что если бы им выдавали хотя бы "норму", то жертв было бы в пять раз меньше. "Они пришли сюда добровольцами и умирают, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом", - резюмирует Пригожин, обращаясь, в том числе в нецензурной форме, к Шойгу и Герасимову, которых, помимо прочего, называет "тварями".

Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК "Вагнер", которые несколько месяцев безуспешно пытаются захватить украинский город Бахмут. Украинская сторона утверждает, что в этих боях российская армия и ЧВК "Вагнер" теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда - до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери "большими".

  • ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное вооружённое формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК, среди которых - заключённые, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признаёт. В ряде стран ЧВК "Вагнер" признана преступной и террористической организацией.
  • Официально, по российским законам ЧВК "Вагнер" не существует. В сводках Минобороны подразделения наёмников этой структуры называют "штурмовыми отрядами добровольцев".

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