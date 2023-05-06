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Пригожин заявил о готовности передать позиции в Бахмуте "кадыровцам"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции своего формирования в Бахмуте бойцам чеченского батальона "Ахмат". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пригожина.

Она опубликовала официальное письмо Пригожина на имя министра обороны Сергея Шойгу с просьбой обеспечить к 10 мая передачу позиций в Бахмуте, занимаемых ЧВК "Вагнер", батальону "Ахмат". Глава ЧВК также утверждает, что якобы в Бахмуте под контролем Вооружённых Сил Украины осталось "чуть более двух квадратных километров", и выражает уверенность, что "Ахмату" удастся взять город.

5 мая Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" 10 мая покинут Бахмут. Причиной этому, по его словам, является "снарядный голод". Он записал видео на фоне трупов убитых в Бахмуте наёмников, фактически обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Кадыров вечером в тот же день написал в телеграме, что бойцы чеченского отряда спецназначения "Ахмат" готовы занять позиции в Бахмуте. Отряд участвовал в штурме Мариуполя весной прошлого года.

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции", – говорится в сообщении Пригожина.

  • Российские войска штурмуют Бахмут в Донецкой области с осени прошлого года. Полностью город по-прежнему не взят. Пригожин утверждает, что в городских боях участвуют только бойцы ЧВК "Вагнер".
  • 2 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку заявил, что в боях на востоке Украины за последние пять месяцев полномасштабного вторжения Россия потеряла 20 тысяч убитыми, половина из них – "вагнеровцы". Российское Минобороны не сообщает данных о потерях.
  • В марте эксперты сообщали, что между главой Чечни и руководителем ЧВК "Вагнер" случился разлад из-за критики руководства Минобороны Пригожиным. До этого Кадыров и сам критиковал российское командование в Украине, обвиняя в провале обороны в Донбассе и требуя кадровых перестановок в высшем военном руководстве российской армии. Однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни резко изменил свое мнение. В тот же день он в своем телеграм-канале похвалил министерство обороны и его главу Сергея Шойгу, а также Генштаб российских вооруженных сил, заявив, что российские военные придерживаются "мудрой тактики" боевых действий в Украине.
  • Несколько недель назад, однако, Кадыров сообщил об очередной встрече с Пригожиным, назвав его в своём сообщении "братом".

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