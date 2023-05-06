Пригожин заявил о готовности передать позиции в Бахмуте "кадыровцам"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции своего формирования в Бахмуте бойцам чеченского батальона "Ахмат". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пригожина.

Она опубликовала официальное письмо Пригожина на имя министра обороны Сергея Шойгу с просьбой обеспечить к 10 мая передачу позиций в Бахмуте, занимаемых ЧВК "Вагнер", батальону "Ахмат". Глава ЧВК также утверждает, что якобы в Бахмуте под контролем Вооружённых Сил Украины осталось "чуть более двух квадратных километров", и выражает уверенность, что "Ахмату" удастся взять город.

5 мая Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" 10 мая покинут Бахмут. Причиной этому, по его словам, является "снарядный голод". Он записал видео на фоне трупов убитых в Бахмуте наёмников, фактически обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Кадыров вечером в тот же день написал в телеграме, что бойцы чеченского отряда спецназначения "Ахмат" готовы занять позиции в Бахмуте. Отряд участвовал в штурме Мариуполя весной прошлого года.

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции", – говорится в сообщении Пригожина.