По ряду сообщений, войска РФ контролируют большую часть Соледара

Российские военные подразделения после нескольких недель активных боёв взяли под контроль почти всю территорию города Соледар в Донецкой области Украины. Об этом сообщило во вторник Минобороны Великобритании со ссылкой на источники.

О том, что центр города под контролем российских войск, сообщают также освещающие войну российские телеграм-каналы. Вечером о том же заявил назначенный Россией глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Распространено также заявление от имени создателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина, в котором говорится, что подразделения ЧВК "взяли под контроль всю территорию Соледара", причём в центре города продолжаются бои.

Минобороны Украины подтвердило, что российские солдаты ведут штурм, несмотря на большие потери. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия продолжает держать оборону в городе.

Соледар – небольшой город в Донецкой области. До войны там проживало около десяти тысяч человек. Британское ведомство отмечает, сам по себе Соледар не имеет большого стратегического значения, в отличие от близлежащего Бахмута (бывший Артёмовск), который также пытаются взять российские войска. На обоих направлениях в боевых действиях участвуют подразделения "ЧВК Вагнера".

Минобороны Великобритании также уточняет, что Россия, по всей вероятности, стремится получить доступ к нерабочим соляным шахтам. Их протяжённость под землёй составляет 200 километров. Обе стороны конфликта опасаются попадания противника за их линию фронта через эти сооружения.

Киев и Москва официально ситуацию пока не комментировали.

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