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По ряду сообщений, войска РФ контролируют большую часть Соледара

Соледар после очередного обстрела, январь 2022 года

Российские военные подразделения после нескольких недель активных боёв взяли под контроль почти всю территорию города Соледар в Донецкой области Украины. Об этом сообщило во вторник Минобороны Великобритании со ссылкой на источники.

О том, что центр города под контролем российских войск, сообщают также освещающие войну российские телеграм-каналы. Вечером о том же заявил назначенный Россией глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Распространено также заявление от имени создателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина, в котором говорится, что подразделения ЧВК "взяли под контроль всю территорию Соледара", причём в центре города продолжаются бои.

Минобороны Украины подтвердило, что российские солдаты ведут штурм, несмотря на большие потери. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия продолжает держать оборону в городе.

Соледар – небольшой город в Донецкой области. До войны там проживало около десяти тысяч человек. Британское ведомство отмечает, сам по себе Соледар не имеет большого стратегического значения, в отличие от близлежащего Бахмута (бывший Артёмовск), который также пытаются взять российские войска. На обоих направлениях в боевых действиях участвуют подразделения "ЧВК Вагнера".

Минобороны Великобритании также уточняет, что Россия, по всей вероятности, стремится получить доступ к нерабочим соляным шахтам. Их протяжённость под землёй составляет 200 километров. Обе стороны конфликта опасаются попадания противника за их линию фронта через эти сооружения.

Киев и Москва официально ситуацию пока не комментировали.

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