Пригожина заметили в Петербурге, где проходит саммит Россия — Африка

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, устроивший в конце июня попытку вооружённого мятежа, был замечен в Санкт-Петербурге, где проходит саммит Россия – Африка с участием президента Владимира Путина.

Руководитель "Русского дома" в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Пригожина с послом ЦАР в России Леоном Додону. По словам Сытого, снимок сделан на полях саммита.

"Фонтанка" отмечает, что фотография сделана в отеле "Трезини", принадлежащем семье "Пригожина".

В своем выступлении на мероприятии российский президент сообщил, что Россия готова в течение трёх-четырёх месяцев поставить нескольким странам Африки бесплатно по 25–50 тысяч тонн зерна.

Путин вновь обвинил страны Запада в создании препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. При этом, по словам президента, Россию обвиняют в кризисной ситуации с продовольствием на фоне недавнего выхода Москвы из зерновой сделки.

Путин также сказал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины — менее 5%. Поэтому, как утверждает президент, Москва вносит "существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность".

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