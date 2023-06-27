Приказано отодвинуться. Владимир Бекиш – о жизни братвы

Возможно, в чём-то буду повторяться. Но история и события развиваются так, что они именно повторяются. То, что делает Россия, то, как она это делает, просто вытаскивает из памяти недавнее прошлое страны и общества.

Те, кто жил в России в 1990-е годы, помнят многие весьма специфические образцы стиля и поведения в повседневной жизни. Все эти нормы и принципы сводятся к трём основным определениям: "братва", "по понятиям", "на районе". Те же самые принципы перенесены из масштабов "района" на все государство, даже на весь мир. Чтобы в этом удостовериться, проведу несколько сравнений.

В 1990-е годы для "группировок" не существовало такой ерунды, как законы, Конституция, право личной собственности, другие права. Если ты открывал магазин или парикмахерскую, назавтра к тебе приходили "ребята" и говорили: "Хочешь у нас на районе иметь бизнес, жить и работать – будешь платить нам откат. Не будешь платить – сгорит твой магазин. А то и ты сам уйдешь в могилку". А ещё было такое: "Братишка, ты вот открыл магазинчик по продаже холодильников/кондиционеров/каминов. Придётся тебе на нашем районе эту продажу свернуть. Вася Питерский это тут уже всё продает, и конкуренты ему не нужны. Вали отсюда, братан".

Чем чаще и дольше братан сидел, тем более уважаемым человеком являлся

Сегодня Россия заявляет соседней стране: "Можешь ты иметь оружие и быть вооруженной, защищать себя или не можешь – не тебе решать. Я буду решать, что тебе можно иметь, а что нет!" Россия говорит соседним странам, да вообще Европе: "Всё, что находится возле моих границ, – мой регион! Тут у меня есть интересы! Это мой регион, приказываю отодвинуться!" Ещё одной стране Россия говорит: "Вон у вас есть свой район, я же не лезу в Мексику! Вот и вы в мой район не лезьте!"

В "лихие девяностые" во многих районах было так, что к владельцу бизнеса, будь то ресторан или заводик, приходили братки и говорили: "Извини, но это больше не твоё, не твой бизнес, это теперь наше. Будешь упираться или пойдёшь в милицию – мы просто тебя грохнем. Всё!" Сегодня Россия говорит: "Эта земля больше не ваша, это теперь наша территория, область в составе России. Будете упираться – ещё отожмем у вас земли!"

На районе был общак, и был держатель общака. И в этот общак братва собирала принудительно с бизнеса денежку. Чтобы было на что жить братве, а также на случай неприятностей с властью, милицией, братвой соседнего района. Сегодня слышим от российской власти: нужно ввести дополнительный налог с бизнеса, чтобы было чем финансировать решение возникших проблем. Ещё слышим о том, что бизнес уже отдает и готов снова отдать власти немалые деньги на "решение вопросов…"

Из 1990-х многие помнят, как милиция дружила (называется "крышевала") со смотрящими на районе, да и с "бригадами" в целом, с "люберецкими", "тамбовскими", "солнцевскими". Договорившись с братвой, милиция была способна поддерживать хоть какой-то порядок, приемлемый уровень преступности на районах, да и в стране в целом. Прекрасно понимая при этом, что эта братва и их смотрящие вне закона, что немалая часть их – грабители и убийцы. Читаю сегодня в новостях: "Министерство обороны подписало контракты о взаимодействии уже с 10 добровольческими бригадами и отрядами. Одна из таких бригад носит позывной "Амиго". Как я понимаю, эти "добровольческие бригады" не есть мобилизованные, призванные, контрактованные на военную службу. Просто собрались конкретные пацаны, чтобы кое-чем заняться, и теперь власть с ними договорилась, чем и как они будут заниматься, что им можно, а что нельзя, что они за свои занятия получат…

Многие также наверное помнят, что в 1990-е в России возникли нелегальные базары, где можно было купить всё, от жвачки до стиральной машины. Всё это не производилось в стране, а привозилось из-за границы, "леваком" и частным образом. Всем было известно, что эти рынки, продажи, автомагазины, мастерские с запчастями контролировались братвой. Сегодня понятия "серый импорт" и "параллельный импорт" всего, что нельзя поставлять в Россию легально, являются узаконенной и одобренной властью практикой.

У братвы всегда было чёткое уважение к тому, что называют "ходка". Пацаны, которые за свою деятельность были отправлены в тюрьму или в колонию, "на зону", считались людьми уважаемыми. Чем чаще и дольше братан сидел, тем более уважаемым человеком являлся среди тех, кому такая жизнь мила и привычна… Сегодня нормой стало такое: если ты кого-то убил или ограбил, а потом сел в тюрьму, но потом решил пойти ещё пострелять, поуничтожать, но уже по договоренности с властью и с её позволения, то ты становишься уважаемым человеком. Все совершенные ранее преступления как бы забудут.

Тут, правда, есть ещё некоторое недопонимание явления. В частности, кое-кто из российских государственных деятелей предлагает считать таких ребят неисправимыми, психами, обязательно за ними потом наблюдать, чтобы не закусили удила в безнаказанности. Но это, видимо, мелочь, нужная для скрепоносности нового русского мира, она не помешает становлению нового миропорядка на районе.

Владимир Бекиш – блогер



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