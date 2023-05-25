Шило на мыло. Владимир Бекиш – о крепкой дружбе на века

Судя по всему, нынешняя внешнеполитическая стратегия России направлена на то, чтобы из одной части мира решительно устранить влияние некоей другой части этого мира. Не будем юлить: речь идет об Африке и Ближнем Востоке, они и есть та самая "первая часть мира". А теми, чье влияние решено устранить, являются США и ЕС. Сегодня в Африке немало стран, которые откликаются на призывы Москвы устранить присутствие западных стран и заменить его на "дружбу" с Россией.

Кто-то, наверное, удивится кавычкам – поясню. Всё, что в Афике и на Ближнем Востоке сейчас происходит, уже происходило во времена СССР. Тогда немалое число африканских и ближневосточных стран, выходя из своей колониальной истории, совершая революции и мятежи, немедленно становились социалистическими или "народными". Объявляя при этом о своей дружбе и привязанности к СССР и КПСС, и, как результат, получали то, ради чего об этом и заявляли. А именно кредиты от СССР, оружие от СССР в долг или в подарок, военных советников, а то и просто боевые подразделения из СССР. Доходило до абсурда: к примеру, в конфликте между Эфиопией и Сомали и на той, и на другой стороне воевали советские инструкторы и военнослужащие, друг против друга. Поскольку в своё время и Эфиопия, и Сомали объявили себя независимыми и идущими по социалистическому пути развития. Обе страны, естественно получили от СССР то, что хотели, а потом в какой-то момент разругались между собой.

Выгадает ли Россия что-то от своей политики на Ближнем Востоке и в Африке – большой вопрос...

Вся эта дружба кончилась для СССР/России миллиардами долларов списанных кредитов, свёрнутым сотрудничеством, потерей влияния. Ну, а что сегодня? Год назад с небольшим новое руководство Мали выкинуло из страны французские армейские подразделения, которые помогали прежним властям бороться с мятежниками-исламистами. На замену французам, многие десятилетия оказывавшим реальное влияния на ситуацию в стране, пришла Россия, в лице одной частной военной компании.

Последние годы Судан позитивно относился к России. И в годы правления генерал-лейтенанта Омара аль-Башира, который сверг в 1989 году тогдашнего главу государства аль-Махди. И позднее, когда самого аль-Башира в 2019 году свергла новая военная хунта. И ещё позднее, когда эту военную хунту свергла другая военная хунта. И даже совсем недавно, когда эту другую хунту свергла предыдущая хунта. Сегодня Судан "колбасит", по сути, в стране идёт гражданская война. Под тысячу убитых, сотни тысяч беженцев, эвакуированные посольства и иностранные граждане. Причина проста: два генерала не поделили "поляну". При этом оба генерала дружат с Россией и снова пообещали России разрешить-таки построить на побережье базу обслуживания своего военно-морского флота. Когда-нибудь. В Центральноафриканской Республике некая российская ЧВК чувствует себя как дома. Как и в Буркина-Фасо, президент которой на днях решительно отверг обвинения оппозиции в том, что он в борьбе с сепаратистами и несогласными опирается на помощь российских наёмников, но благодарен Москве за поставки оружия…

Теперь пару слов про Ближний Восток, остающийся площадкой борьбы мировых держав за влияние. Причины такого внимания к странам региона понятны: это нефть и газ, поставки которого важны для многих стран, а также терроризм, от "поставок" которого долгие годы страдает едва ли не весь мир. Совсем недавно состоялся визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Сирию. Переговоры с Башаром Асадом прошли прекрасно, подписаны важные соглашения о сотрудничестве, отношения Сирии и Ирана переходят на более высокий экономический и военный уровни. Режим Асада получит ещё больше поддержки, значит, вырастут его шансы остаться незаменимым правителем страны. А Иран укрепится на границах Израиля, а также, по моему уверению, вскоре выйдет в акваторию Средиземного моря, своими военно-морскими силами и просто лихими ребятами на скоростных катерах без опознавательных знаков. При этом будет полезно понаблюдать за тем, как будут дальше выстраиваться сочетания и противоречия России и Ирана в Сирии.

Последние события заставляют обратить внимание на Саудовскую Аравию, восстановившую дипломатические отношения с Ираном. Эр-Рияд и Тегеран долгие годы бились фактически друг против друга в Йемене, занимали несовместимые позиции относительно ситуации в Сирии; Иран, помимо прочего, давал понять: разработки ядерного оружия направлены не только против Израиля, но и против Саудовской Аравии. Обращу внимание и на то обстоятельство, что посредником в переговорах выступил Китай.

Одновременно начались переговоры по урегулированию в Йемене, который когда-то был "социалистическим другом" СССР и который не один десяток лет раздирает жестокая гражданская война. Примечательно: здесь посредником выступают США и... Саудовская Аравия, которые параллелльно возобновили и свой непростой диалог.

И Саудовская Аравия, и особенно Объединённые Арабские Эмираты стали для России посредниками и буферами, помогающими обходить и демпфировать санкционные ограничения: тут и логистика, и поставки российских нефтепродуктов, и банковские платежи, и "серый импорт". Однако в последнее время Центробанк ОАЭ потихоньку прекращает деятельность в своей стране представительств российских финансовых организаций. Россия рассчитывала на сотрудничество в развитии местной атомной энергетики, но первую АЭС для Эмиратов построила Корея, только что пакет крупных соглашений подписали с Пекином, не с Москвой.

Выгадает ли Россия что-то от своей политики на Ближнем Востоке и в Африке? По сути Москва предлагает Африке да и Ближнему Востоку "замену" Западу в тех же самых форматах. Вот только экономические возможности России неизмеримо меньше. Захотят ли в Африке и на Ближнем Востоке менять "шило на мыло" – большой вопрос. Москва уже пыталась построить на Глобальном Юге "дружбу на века", все помнят, что из этого получилось.

Владимир Бекиш – блогер



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