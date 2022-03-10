Прикрытая явь. Александра Вагнер – о синекдохе нашего времени

Сегодня этот факт скрывается под общей аббревиатурой СССР, но настало время напомнить о том, что среди тех, кто выиграл Вторую мировую войну, была и Украинская ССР – теперь эта территория является независимой страной, которая называется Украина. Я напоминаю об этом названии тоже не случайно, ведь война, свидетелями которой мы стали, – результат того, что она началась под названием "специальная операция в Донбассе". И всё это, что сейчас ещё более очевидно, старая история – скрывать в малом большое, а в большом малое. Называется – синекдоха.

Вторая мировая война даёт возможность глубже понять суть того чудовищного преступления которое сейчас происходит на наших глазах – понять новую войну в Европе. Украина – в прошлом член антигитлеровской коалиции – была атакована Россией, в прошлом в антигитлеровскую коалицию тоже входившей. Украина, которая вместе с другими выиграла Вторую мировую войну, заплатив миллионами жизней своих граждан, на территории которой происходили кровавые сражения, теперь снова вынуждена противостоять нападению, но уже от потомков тех, с кем раньше вместе воевала на одной стороне за то, чтобы война в Европе больше никогда не повторилась. И это тоже часть украинской истории, а не только борьба за независимость в годы Второй мировой войны. В Совете Безопасности ООН Россия снова применила вето против резолюции, осуждающей войну в Украине (как раньше это было в случае резолюции, осуждающей аннексию Крыма), – применила вето против страны, также это вето имеющей – не в реальном, но в символическом смысле.

В 1994 году Украина, подписав Будапештский меморандум, стала государством мира, а не войны, согласилась с разоружением, отказавшись от ядерного оружия (хотя сегодня некоторые страны-победители во Второй мировой войне ядерным оружием располагают). И эта страна – Украина – положения меморандума никогда не нарушала, так же как не сделали этого в отношении Украины ни США, ни Великобритания, ни другие страны, такие как Китай и Франция, давшие дополнительные гарантии безопасности и территориальной целостности со своей стороны. Свои обязательства нарушила единственная страна, подписавшая меморандум, – Россия, аннексировав в 2014 году Крым.

До этого нарушения Будапештского меморандума украинцы не имели в своей Конституции положения о намерении вступить в НАТО, оно появилось после аннексии Крыма. До событий 2014 года граждане страны не хотели, чтобы Украина стала членом Североатлантического союза: более 60 процентов, по данным социологических опросов 2013 года, высказывались против. Но события, виновником которых стала Россия, привели к тому, что украинцы увидели единственное спасение и надежду на мир в том, чтобы присоединиться к альянсу. Верховная рада проголосовала за внесение изменений в Конституцию, закрепив своё намерение стать членом ЕС и Североатлантического союза только в 2019 году, когда общественное мнение – после аннексии Крыма и установления контроля Россией над частью украинской территории в Донбассе – переменилось. Украина не стала восстанавливать свой ядерный потенциал на протяжении последних семи лет, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, хотя Будапештский меморандум и был нарушен. Предлог Путина начать войну якобы потому, что такие опасения есть, – именно предлог, не имеющий под собой реальных оснований. Как раз то, что Украина стремилась в НАТО, видя в этом надежду на защиту, не выбрав путь ядерного государства, – тому ещё одно свидетельство. Если бы было иначе, то Украина и вела бы себя иначе.

И другие страны – снова реагируя на действия России – меняют свое отношение. 5 марта о своем намерении наладить более тесное сотрудничество с НАТО заявили премьер-министры Швеции и Финлядии, потому что после нападения на Украину мнение жителей этих стран переменилось и теперь они ищут защиты в Североатлантическом союзе. 7 марта на размещение сил НАТО на своей территории согласилась Венгрия: премьер-министр Виктор Орбан подписал соответствующий указ правительства.

Я повторяю простые и многим известные факты, но сегодня, как мне кажется, снова стоит о них напомнить, потому что из Кремля сплошным потоком льется ложь. Сначала предлогом для начала войны стали якобы угрозы безопасности для России, потом заговорили совсем о других "угрозах", о том, что Украина якобы намерена создать ядерное оружие. А в реальности все эти предлоги стали оправданием для убийства людей.

Скрытая явь, эта старая синекдоха, возвращается снова и снова.

"Вас обманывают", – пишут в соцсетях живущие в Чехии крымчане, обращаясь к своим родственникам на полуострове и публикуя фотографии, свидетельствующие о ракетных ударах по Харькову. Об этих ударах не рассказывают по центральным российским телеканалам, жители Крыма не знают (или не хотят знать), что Россия развернула в Украине полномасштабную войну. Они уверены в том, что на территории их родной страны происходит "операция в Донбассе", с 3 марта превратившаяся в "операцию в Украине" (после очередного заседания российского Совета безопасности).

У них вообще был довольно странный взгляд на мир

Когда я говорю о крымчанах, то имею в виду простых людей, которые смотрят телевизор, а не тех, кто привык ежедневно следить за событиями, анализировать происходящее, использовать разные источники, сопоставлять факты. И я вспоминаю об интервью, которое четыре года назад взяла у чешского художника-акциониста Владимира Амброза. Он – после оккупации Чехословакии СССР в 1968 году – поехал в Советский Союз. Его включили в состав группы студентов, отправленных в поездку по Советскому Союзу, в виде награды за хорошую учебу. Он рассказывал, как был удивлен, что танки в Чехословакии в 1968-м там продолжали считать "братской помощью", а не оккупацией. Вот фрагмент этого интервью: "Даже по сравнению с нами можно было говорить об информационной деформации, советские люди говорили бессмыслицу. Мы понимали, что не имеем доступа к информации, но в СССР люди практически ничего не знали о мире, это было ужасно. Мы общались в основном со студентами, и они нам рассказывали о чудесном отношении Советского Союза к Чехословакии – так, как об этом говорила пропаганда. У них вообще был довольно странный взгляд на мир. Сначала я ужасно рассердился, но потом подумал: а где они вообще что-то могли узнать? Они к нам относились почти с любовью, и это было парадоксально, потому что мы негодовали по поводу того, что в 1968 году с нами сделал СССР, мы не могли прийти в себя, ведь у нас украли надежду".

Сейчас, когда идет война, а Роскомнадзор блокирует сайт за сайтом только потому, что журналисты говорят то, что думают, скрытой яви будет всё больше и больше. Часть россиян никогда, к сожалению, не узнает о тех, кто уже потерял жизнь. Но мы о них будем помнить.

Я не надеюсь на то, что в нынешнем вале новостей об убитых, пленных, об артиллерийских обстрелах городов, бомбоубежищах, в которых прячутся мирные украинцы, этот текст будет замечен большим количеством людей, не надеюсь, что и он способен что-то изменить. Впрочем, пусть эти слова останутся на будущее. Слова-свидетельства об агрессии в отношении мирной страны, которая только и делала, что пыталась защититься. Не просто говорящей о мире, а проводившей политику мира, опираясь в том числе на мнение своих жителей. Страны, ставшей целью агрессивного и безжалостного соседа. Моей страны – Украины. Держись!

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода, киевлянка​



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