Который день подряд слушаю Вести FM, потому что это единственный способ получать новости в тюрьме и потому что радио в камере просто невозможно выключить самому. Верные власти комментаторы захлёбываются восторгом по поводу военных успехов якобы народных республик, но спотыкаются и не могут дать честного и рационального ответа на вопрос о том, зачем это всё нужно. Бесконечные отсылки к истории, к зверствам "украинских карателей" были и ранее, но обосновать масштабное применение российской армии у них не выходит. Очень похоже, что в глубине души каждый из них тоже не хочет терять возможности отдыха за рубежом, но служба есть служба.



Можно было бы объяснить вторжение в Украину гуманитарной миссией, но большая часть выступлений Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" посвящена изложению его личной версии истории, ничтожности украинской государственности, а никак не правам проживающих в соседней стране русских на самоопределение или гуманитарной катастрофе. Риторика про "неонацистов" и "засевших в Киеве наркоманов" уже совсем не работает. Пропагандисты не устают повторять обозначенные Путиным цели кампании: демилитаризация и денацификация. Но решать в XXI веке эти вопросы военной кампанией, даже если допустить их правомерность – словно тушить пожар бензином.

Военную операцию за рубежом можно было бы объяснить ростом "авторитета страха" на мировой арене. Но пока всё идет к полной международной изоляции нашей страны. Использование армии, финансовые затраты, человеческие жертвы, о которых не говорят по моему радио, но которые, уверен, есть, сложно соотнести с интересами россиян. Наших граждан волнует бедность, инфляция, отсутствие качественной медицины, нехватка школ, и детских садов, плохая инфраструктура – но все эти проблемы после войны и вследствие войны лишь усугубятся.

Не слишком ли дорогая цена при очень сомнительных дивидендах?

Нетрудно спрогнозировать, чем обернётся эта военная кампания. Скоротечной её не назвать, последствия будут катастрофическими. Платой за войну станут тысячи погубленных жизней, похоронки разлетятся по всей России. Нас ждёт изоляция практически от всего мира. Кремлю не так страшна отмена авиаперелётов – думаю, наши власти это даже радует, нечего гражданам смотреть, как живут в Европе. А вот отмена совместных проектов, доступ к иностранным технологиям и, главное, потеря рынков сбыта – всё это никаким импортозамещением не возместить. Как, например, возместить затраты на "Северный поток – 2", стоивший стране более 9 миллиардов евро? Теперь эти деньги во всех смыслах улетели в трубу, и это только самый известный проект!



Как бы ни надрывались пропагандисты, Россию ждут серьёзнейшие экономические последствия, которые ощутит каждый уже в ближайшее время – и через рост цен, и, предполагаю, исчезновение части привычных импортных товаров. Речь для многих пойдёт уже не о стабильности, а о выживании. И ради чего это всё? Чтобы 9 мая на Красной площади рядом с Лукашенко и Бердымухамедовым появились Пушилин с Пасечником? Не слишком ли дорогая цена при очень сомнительных дивидендах?

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в руководстве нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" (объявлен "иностранным агентом", оспаривает это решение) в список политических заключённых



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