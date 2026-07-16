Приложения VK и мессенджера Max удалили из Google Play

Приложения VK и мессенджер Max удалены из магазина Google Play. Об этом сообщили в компании VK.

По данным компании, ранее установленные приложения продолжают работать без ограничений. Их по-прежнему можно скачать через RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие альтернативные магазины приложений для Android. При этом телеграм-канал Mash сообщил, что приложения также исчезли из магазина Huawei AppGallery.

В начале июля Max удалили из App Store. В Apple объяснили это решение соблюдением санкций. После этого разработчики предупредили пользователей, что на устройствах iPhone перестанут приходить уведомления о новых сообщениях и звонках, и рекомендовали периодически открывать приложение вручную.

На прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и ООО "Коммуникационная платформа" – юридического лица мессенджера Max. В обосновании санкций ЕС указал, что разработка Max проходила под контролем ФСБ, а приложение используется российскими властями для усиления контроля над пользователями.

Бета-версия Max представлена в марте 2025 года как российская альтернатива Telegram и WhatsApp. Несмотря на поддержку со стороны властей, широкого распространения мессенджер не получил. Среди причин эксперты называют отсутствие сквозного шифрования, секретных чатов, самоуничтожающихся сообщений и двухфакторной аутентификации.