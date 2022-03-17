Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр из-за войны

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть московскую сцену после начала боевых действий в Украине и продолжить свою карьеру в Нидерландах. Об этом сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.

Как отмечается в пресс-релизе, Смирнова выступила против российского вторжения в Украину , что сделало невозможным её дальнейшую работу в России .

1 марта балерина заявила в своем телеграм-канале, что никогда не думала, что ей будет стыдно за Россию. "И дело даже не в том, что, наверное, у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров", — написала она.

Газета The New York Times отмечает, что Смирнова стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за её действий в Украине. Ранее несколько танцовщиков покинули крупные российские труппы на фоне войны.

Ольга Смирнова родилась в Санкт-Петербурге в 1991 году. В 2011 она окончила Академию русского балета имени Вагановой и была принята в труппу Большого театра.