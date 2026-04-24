"Примут Главным палачом". Блогеры – об Остере и Бастрыкине

Новость о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить содержание детских книг писателя Григория Остера на предмет негативного воздействия на детей, поразила блогеров абсурдностью. То есть качеством, присущим и самому творчеству популярного автора.
На заседании в Следственном комитете "отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Г. Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки".
- Григорий Остер – уроженец Одессы, российский и советский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и лауреат Госпремии РФ, известный, в частности, книгами "Вредные советы", "Бабушка удава", а также сценариями для мультфильмов "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и др.
Интересных подробностей добавил "Коммерсант": Бастрыкин начал проверку из-за доклада депутата Госдумы Марии Бутиной "Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних", в котором утверждалось, что творчество Григория Остера "разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания". На презентации доклада Бутина среди прочего упоминала якобы принадлежащие Остеру критические высказывания об "СВО" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину), пишет "Коммерсант" и утверждает, что в своем выступлении Бутина назвала "легитимизацией жестокости" самую известную книгу Григория Остера "Вредные советы" и привела в пример стишок "Бейте палками лягушек":
Бейте палками лягушек.
Это очень интересно.
Отрывайте крылья мухам.
Пусть побегают пешком.
Тренируйтесь ежедневно,
И наступит день счастливый –
Вас в какое-нибудь царство
Примут Главным палачом.
Собеседники "Коммерсанта" в правоохранительных органах подтвердили, что будут проверять сборник рассказов "Школа ужасов" и сказку "Книга о вкусной и здоровой пище людоеда".
Самое скучное и страшное в режиме Путина – полное отсутствие чувства юмора
Ничего странного. Остер же не мог появиться в советское время. В смысле, свободно публиковаться.
А теперь советское время вернулось. Вот они и зачищают пространство заново. Все закономерно.
Самое скучное и страшное в режиме Путина – полное отсутствие чувства юмора. Мрачные, напыщенные, что-то бубнящие рожи заполняют экран ТВ. Веселье, даже допущенное при Сталине, ныне под запретом. Что это, как не классическое: полное отсутствие ума. Как бы Остеру на велосипеде не врезаться в "холодильник".
После убийства Влада Листьева в кресле ведущего программы "Час Пик" иногда появлялся Дмитрий Киселев. В 1995 году он встал на защиту Григория Остера, книгу которого "Задачник по математике" хотел запретить прокурор Илюхин. И Остер рассказал Киселеву о том, что первая попытка запрета его книг была ещё в 1975 году. Сегодня Россия откатилась в своей истории на полвека назад. Вместе с Дмитрием Киселевым.
В истории с Остером важны три момента.
То, что это не случайная импровизация, а подготовленный запрос от "депутатской общественности", причем от достаточно опытной в плане правил игры фигуры.
Никто из думского начальства не говорит, что, мол, перегнули палку
То, что этот запрос "силовики" не отвергли сразу, как слишком абсурдный даже для нашей эпохи, а приняли к рассмотрению.
То, что "сверху", со стороны обычных комментаторов тех ситуаций, которые система признает недоразумениями – сейчас молчание. Никто ни из думского начальства, ни из придворных комментаторов не говорит, что, мол, перегнули палку и хватили лишнего. Молчат, хотя тема шумная и медийная.
Похоже одновременно и на новый этап поворота гаек, и на усиление фокусировки на "воспитании подрастающего поколения".
Возможно, что скоро станет еще глуше и жестче...
Блогеры цитируют стихотворения Остера, созвучные историческому моменту:
***
Руками никогда нигде
Не трогай ничего.
Не впутывайся ни во что
И никуда не лезь.
В сторонку молча отойди,
Стань скромно в уголке
И тихо стой, не шевелясь,
До старости своей.
***
Если вы окно разбили,
Не спешите признаваться.
Погодите, – не начнется ль
Вдруг гражданская война.
Артиллерия ударит,
Стекла вылетят повсюду,
И никто ругать не станет
За разбитое окно.
***
Если вы решили твердо
Самолет угнать на Запад,
Но не можете придумать,
Чем пилотов напугать,
Почитайте им отрывки
Из сегодняшней газеты, –
И они в страну любую
Вместе с вами улетят.
Об Остере у меня есть очень трепетное личное воспоминание.
Было это между 2005 и 2012 годами. Ксения позвонила мне и говорит: хочешь взять интервью у Остера? В смысле – нам нужно интервью, возьмёшься?..
Остер очень долго, очень терпеливо со мной разговаривал. Никакой звёздной болезни, только приветливость, только уважительное отношение ко мне, салаге неопытной. Рассказывал очень подробно, очень интересно.
В конце он сказал мне, что, неожиданно, вопросы были не скучные, что ему даже понравилось.
Я говорю: ну да, вас всегда спрашивают, кто вы – удав или слонёнок, наверное?
Он посмеялся.
Думаю, что он всем интервьюерам это говорил, что они молодцы и интересно спрашивают.
Но было приятно.
Все же я очень готовилась.
Помню, зашёл разговор о цензуре. О запрете каких-то детских книг
Он сказал тогда: единственный "цензор" – это родители. Никто, кроме родителей не имеет права стоять между ребенком и книгой.
Вот так.
Страдающее средневековье пошло дорогой Остера и сочинило (и в комментариях даже случился флеш-моб):
Если мама или папа
Подключили вэпээн
И спокойно вместо Макса
Посещают нельзяграм
Надо сзади незаметно
К ним подкрасться и потом
Крикнуть голосом майора
"Стой, сдавайся, руки вверх!"
Пишут, что ползучая запрещалка доползла до Остера. Его уже тоже пытаются запретить.
Если юные кретины
Шкаф релейный поджигают
Или делают закладки
С неизвестным порошком —
То глава Следкома знает:
Виноват Григорий Остер
А ещё, небось, Успенский —
У него там КРОКОДИЛ!
Запрещальная машина не имеет тормозов
Впрочем, тут понятно, что запрещалка должна упереться в такой потолок, который её полностью развернёт назад, поскольку запрещальная машина не имеет тормозов и разворачивается только бодрящим пинком. Сейчас примерно к такому дело и подходит.
Дам тебе, юрист Бастрыкин,
Я сейчас один совет:
Доставай-ка из кармана
Ты свой табельный наган.
Поточнее в лоб прицелься,
А потом нажми курок.
И тогда увидит каждый,
Был ли мозг в твоей башке.
Сайт КИДС.КРЕМЛИН.РУ Остер написал по кремлевскому заказу
Григорий Остер, книги которого очумелый Александр Бастрыкин, начальник Следственного комитета, поручил проверить на наличие "сомнительных установок", – уже очень много лет является автором текста детской версии официального сайта Президента РФ.
Ну да, есть такой сайт – КИДС.КРЕМЛИН.РУ – а Остер написал его по кремлевскому заказу. Весь целиком.
Когда Александр Бастрыкин протрезвеет, расскажите там кто-нибудь ему об этом. Пусть подумает о своем поведении.
PS По нынешним временам сайт выглядит и читается совершенно немыслимо крамольным. Почитайте хотя бы раздел "уроки демократии": там подробно объясняют детям, зачем нужна оппозиция. Слова "свобода", "право", "жизнь", "счастье" на сайте есть. А слов "СВО", "Крым", "Донбасс" и "вонючие европейские подсвинки" – нет.
Очень интересно будет посмотреть, что станет с этим сайтом. Он до сих пор лежит на официальном кремлевском портале kremlin.ru
"Если однажды ты услышишь, прочитаешь или увидишь, что про Президента с утра до вечера говорят одно и то же: восхищаются им, восхваляют его, твердят, что он великий и прекрасный, незаменимый и непогрешимый, – знай: Президент не справился со своей работой, случилась беда и в твоей стране больше нет свободы слова. А значит, нет и демократии".
Это до сих пор висит на официальном кремлевском сайте.
А знаете, почему Бастрыкин поручил проверить детские книги Григория Остера? Вот поэтому:
"Когда в какой-нибудь стране подрастает слишком много послушных детей, из них вырастают миллионы послушных взрослых и потом послушно идут убивать и умирать".
Григорий Остер.