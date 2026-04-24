"Примут Главным палачом". Блогеры – об Остере и Бастрыкине

Новость о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить содержание детских книг писателя Григория Остера на предмет негативного воздействия на детей, поразила блогеров абсурдностью. То есть качеством, присущим и самому творчеству популярного автора.

На заседании в Следственном комитете "отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Г. Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки".

Григорий Остер – уроженец Одессы, российский и советский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и лауреат Госпремии РФ, известный, в частности, книгами "Вредные советы", "Бабушка удава", а также сценариями для мультфильмов "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и др.

Интересных подробностей добавил "Коммерсант": Бастрыкин начал проверку из-за доклада депутата Госдумы Марии Бутиной "Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних", в котором утверждалось, что творчество Григория Остера "разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания". На презентации доклада Бутина среди прочего упоминала якобы принадлежащие Остеру критические высказывания об "СВО" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину), пишет "Коммерсант" и утверждает, что в своем выступлении Бутина назвала "легитимизацией жестокости" самую известную книгу Григория Остера "Вредные советы" и привела в пример стишок "Бейте палками лягушек":



Бейте палками лягушек.

Это очень интересно.

Отрывайте крылья мухам.

Пусть побегают пешком.

Тренируйтесь ежедневно,

И наступит день счастливый –

Вас в какое-нибудь царство

Примут Главным палачом.

Собеседники "Коммерсанта" в правоохранительных органах подтвердили, что будут проверять сборник рассказов "Школа ужасов" и сказку "Книга о вкусной и здоровой пище людоеда".

Дмитрий Хмельницкий

Самое скучное и страшное в режиме Путина – полное отсутствие чувства юмора

Ничего странного. Остер же не мог появиться в советское время. В смысле, свободно публиковаться.

А теперь советское время вернулось. Вот они и зачищают пространство заново. Все закономерно.

Аркадий Красильщиков

Самое скучное и страшное в режиме Путина – полное отсутствие чувства юмора. Мрачные, напыщенные, что-то бубнящие рожи заполняют экран ТВ. Веселье, даже допущенное при Сталине, ныне под запретом. Что это, как не классическое: полное отсутствие ума. Как бы Остеру на велосипеде не врезаться в "холодильник".

Андрей Калитин

После убийства Влада Листьева в кресле ведущего программы "Час Пик" иногда появлялся Дмитрий Киселев. В 1995 году он встал на защиту Григория Остера, книгу которого "Задачник по математике" хотел запретить прокурор Илюхин. И Остер рассказал Киселеву о том, что первая попытка запрета его книг была ещё в 1975 году. Сегодня Россия откатилась в своей истории на полвека назад. Вместе с Дмитрием Киселевым.

Хмурое утро

В истории с Остером важны три момента.



То, что это не случайная импровизация, а подготовленный запрос от "депутатской общественности", причем от достаточно опытной в плане правил игры фигуры.



Никто из думского начальства не говорит, что, мол, перегнули палку

То, что этот запрос "силовики" не отвергли сразу, как слишком абсурдный даже для нашей эпохи, а приняли к рассмотрению.



То, что "сверху", со стороны обычных комментаторов тех ситуаций, которые система признает недоразумениями – сейчас молчание. Никто ни из думского начальства, ни из придворных комментаторов не говорит, что, мол, перегнули палку и хватили лишнего. Молчат, хотя тема шумная и медийная.



Похоже одновременно и на новый этап поворота гаек, и на усиление фокусировки на "воспитании подрастающего поколения".

Возможно, что скоро станет еще глуше и жестче...

Блогеры цитируют стихотворения Остера, созвучные историческому моменту:

***

Руками никогда нигде

Не трогай ничего.

Не впутывайся ни во что

И никуда не лезь.

В сторонку молча отойди,

Стань скромно в уголке

И тихо стой, не шевелясь,

До старости своей.

***

Если вы окно разбили,

Не спешите признаваться.

Погодите, – не начнется ль

Вдруг гражданская война.

Артиллерия ударит,

Стекла вылетят повсюду,

И никто ругать не станет

За разбитое окно.

***

Если вы решили твердо

Самолет угнать на Запад,

Но не можете придумать,

Чем пилотов напугать,

Почитайте им отрывки

Из сегодняшней газеты, –

И они в страну любую

Вместе с вами улетят.

Дина Сабитова

Об Остере у меня есть очень трепетное личное воспоминание.

Было это между 2005 и 2012 годами. Ксения позвонила мне и говорит: хочешь взять интервью у Остера? В смысле – нам нужно интервью, возьмёшься?..

Остер очень долго, очень терпеливо со мной разговаривал. Никакой звёздной болезни, только приветливость, только уважительное отношение ко мне, салаге неопытной. Рассказывал очень подробно, очень интересно.

В конце он сказал мне, что, неожиданно, вопросы были не скучные, что ему даже понравилось.

Я говорю: ну да, вас всегда спрашивают, кто вы – удав или слонёнок, наверное?

Он посмеялся.

Думаю, что он всем интервьюерам это говорил, что они молодцы и интересно спрашивают.

Но было приятно.

Все же я очень готовилась.

Помню, зашёл разговор о цензуре. О запрете каких-то детских книг

Он сказал тогда: единственный "цензор" – это родители. Никто, кроме родителей не имеет права стоять между ребенком и книгой.

Вот так.

Страдающее средневековье пошло дорогой Остера и сочинило (и в комментариях даже случился флеш-моб):

Если мама или папа

Подключили вэпээн

И спокойно вместо Макса

Посещают нельзяграм

Надо сзади незаметно

К ним подкрасться и потом

Крикнуть голосом майора

"Стой, сдавайся, руки вверх!"

Настасья Иванова

Пишут, что ползучая запрещалка доползла до Остера. Его уже тоже пытаются запретить.

Если юные кретины

Шкаф релейный поджигают

Или делают закладки

С неизвестным порошком —

То глава Следкома знает:

Виноват Григорий Остер

А ещё, небось, Успенский —

У него там КРОКОДИЛ!

Запрещальная машина не имеет тормозов

Впрочем, тут понятно, что запрещалка должна упереться в такой потолок, который её полностью развернёт назад, поскольку запрещальная машина не имеет тормозов и разворачивается только бодрящим пинком. Сейчас примерно к такому дело и подходит.

Олег Лекманов

Дам тебе, юрист Бастрыкин,

Я сейчас один совет:

Доставай-ка из кармана

Ты свой табельный наган.

Поточнее в лоб прицелься,

А потом нажми курок.

И тогда увидит каждый,

Был ли мозг в твоей башке.

Сергей Пархоменко

Сайт КИДС.КРЕМЛИН.РУ Остер написал по кремлевскому заказу

Григорий Остер, книги которого очумелый Александр Бастрыкин, начальник Следственного комитета, поручил проверить на наличие "сомнительных установок", – уже очень много лет является автором текста детской версии официального сайта Президента РФ.

Ну да, есть такой сайт – КИДС.КРЕМЛИН.РУ – а Остер написал его по кремлевскому заказу. Весь целиком.

Когда Александр Бастрыкин протрезвеет, расскажите там кто-нибудь ему об этом. Пусть подумает о своем поведении.

PS По нынешним временам сайт выглядит и читается совершенно немыслимо крамольным. Почитайте хотя бы раздел "уроки демократии": там подробно объясняют детям, зачем нужна оппозиция. Слова "свобода", "право", "жизнь", "счастье" на сайте есть. А слов "СВО", "Крым", "Донбасс" и "вонючие европейские подсвинки" – нет.

Очень интересно будет посмотреть, что станет с этим сайтом. Он до сих пор лежит на официальном кремлевском портале kremlin.ru

Андрей Кураев

"Если однажды ты услышишь, прочитаешь или увидишь, что про Президента с утра до вечера говорят одно и то же: восхищаются им, восхваляют его, твердят, что он великий и прекрасный, незаменимый и непогрешимый, – знай: Президент не справился со своей работой, случилась беда и в твоей стране больше нет свободы слова. А значит, нет и демократии".

Это до сих пор висит на официальном кремлевском сайте.

Радио ночных котов

А знаете, почему Бастрыкин поручил проверить детские книги Григория Остера? Вот поэтому:

"Когда в какой-нибудь стране подрастает слишком много послушных детей, из них вырастают миллионы послушных взрослых и потом послушно идут убивать и умирать".

Григорий Остер.