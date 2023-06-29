Принадлежащая Пригожину соцсеть "ЯRUS" объявила о прекращении работы

Социальная сеть "ЯRUS", существовавшая с 2019 года на деньги главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, объявила о прекращении своей работы.

Как указано в сообщении администрации соцсети, причиной стала "нестабильная политическая ситуация", в связи с которой прекратилась финансовая поддержка проекта. "Мы находимся в поиске новых инвесторов", - говорится также в сообщении.

Издание The Insider напоминает, что проект "ЯRUS" задумывался как "патриотический аналог" Instagram и TikTok. В 2021 году Пригожин вкладывал в него от 30 до 40 миллионов рублей в месяц. Тем не менее, популярной соцсеть не стала: в ней почти не было реальных пользователей, а контент копировался с других платформ.

Ранее Роскомнадзор заблокировал несколько СМИ, принадлежащих Пригожину - в том числе, главный медиа-ресурс бизнесмена РИА ФАН. Сотрудники пригожинских компаний рассказали изданию The Bell, что в ближайшее время ожидают смены владельца.