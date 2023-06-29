WSJ: Кремль намерен контролировать "империю Пригожина" за рубежом

Кремль после мятежа ЧВК "Вагнер" 23–24 июня намерен взять под контроль "империю" её основателя Евгения Пригожина. Речь идёт о формированиях компании в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических и разведывательных кругах.

Газета отмечает, что события в Ростове-на-Дону повлекли за собой "всплеск дипломатической активности Москвы". Представители российского МИД, по словам собеседников издания, контактировали со странами Африки и Ближнего Востока, чтобы заверить партнёров, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность, но под новым руководством.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что на днях один из заместителей министра иностранных дел был в Дамаске. Он якобы лично сообщил президенту Сирии Башару Асаду, что подразделения ЧВК больше не будут действовать самостоятельно.

Известно, что 26–27 июня в Дамаске находился замглавы МИД Сергей Вершинин. Он встречался с Асадом. По официальным сообщениям, они обсудили актуальные международные и региональные вопросы. О том, говорили ли стороны о ЧВК "Вагнер", не сообщалось.

Источники The Wall Street Journal также рассказали, что 27 июня наёмникам ЧВК в Сирии было приказано прибыть на российскую военную базу в Латакию, и они подчинились.

Кроме того, The Wall Street Journal пишет, что высокопоставленные сотрудники российского МИДа звонили резиденту Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканжу Туадере, у которого среди телохранителей есть российские наёмники.

Дипломаты, как утверждается, заверили главу ЦАР, что мятеж не скажется на планах России в Африке. В частности, в Мали, российские наёмники, вероятно, заменят 13-тысячный контингент ООН. Его миссия заканчивается 30 июня. На вывод даётся полгода.

В свою очередь власти ЦАР заявили, что готовы принять любую военную помощь от России, если она решит вывести из страны наёмников ЧВК "Вагнер".

По данным журналистов, за границей находятся около шести тысяч вагнеровцев. Они охраняют политиков и шахты в ЦАР. В Сирии они охраняют подконтрольные правительству Асада территории и нефтяные скважины.

В ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" фактически без сопротивления прошли от своих баз на востоке Украины до Ростовской области, где без боя захватили один из крупнейших городов России – Ростов-на-Дону – и один из штабов российской армии. Позже им удалось блокировать российских военных в ещё одном городе с миллионным населением Воронеже.

Первые линии реальной обороны федеральные войска, как сообщалось 24 июня, готовили на берегу Оки уже в Московской области, в тысяче километров от Ростова.

Мятеж был прекращён после переговоров при участии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Ему гарантировали отъезд в Республику Беларусь.

Во время мятежа бойцы ЧВК сбили несколько вертолётов и самолёт российской армии. Погибли несколько лётчиков. О точном числе погибших официально пока не сообщалось.

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