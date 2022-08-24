"Принуждают покинуть территории". День независимости Украины и террор России

Накануне Дня независимости Украины украинская и западные разведки сообщили о том, что 24 августа, а также в ближайшие дни возможны массированные российские ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и государственных объектов Украины. По всей стране почти весь день звучат сигналы воздушной тревоги. К этому времени известно, что ракетные удары нанесены по объектам инфраструктуры Запорожья, Днепра и Миргорода (Полтавская область), по жилым кварталам в двух микрорайонах Харькова. Несколько ракет сбиты системами ПВО. 23 августа глава государства Владимир Зеленский пообещал мощные удары по противнику, если тот будет обстреливать украинские города в праздничные дни.

24 августа – ровно полгода с начала полномасштабного вторжения российской армии. За это время из акваторий Черного и Каспийского морей, территорий Беларуси и России по Украине выпущено свыше трех тысяч ракет.

Российским войскам удалось захватить почти всю территорию Луганской области, большую часть Херсонской, а также часть Запорожской, Донецкой и Харьковской областей. "Худший сценарий развития полномасштабного вторжения России позади, а ситуация на фронте в состоянии стабилизации. Украина стоит на пороге нового этапа войны", – заявил в интервью CNN министр обороны Украины Алексей Резников. Новой угрозой для Украины, по словам министра, может стать усталость международного сообщества от этой войны. "Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и нам нужно работать с этой угрозой... Потому что это очень, очень опасно для нас", – подчеркнул Резников.

Из-за угроз массированных ракетных ударов России в эти дни в Украине отменены массовые мероприятия. Ко Дню независимости приурочена выставка уничтоженной украинскими войсками российской военной техники на главной улице украинской столицы – Крещатике. В обществе неоднозначно отнеслись к этой идее. Одни считают, что не следует осквернять Крещатик, другие приветствуют решение выставить на обозрение обгоревшие и разбитые машины агрессора, мечтавшего провести парад в центре Киева через три дня после вторжения.

Президент Владимир Путин и российские военные уже совершили жесточайшие преступления в Украине, которые подпадают под определение "геноцид". Что движет Путиным? Почему попытки воссоздать Российскую империю бесперспективны? Зачем российские военные уничтожают продовольственные склады и гражданскую инфраструктуру в Украине? Можно ли проводить параллели между нынешней войной и спровоцированным 90 лет назад сталинским режимом Голодомором в Украине? Что означают недавние взрывы в Крыму? И как долго Москва еще будет терроризировать Украину ракетными атаками? На эти вопросы отвечают украинские эксперты.

Слово – главе Украинского центра безопасности и сотрудничества, военному эксперту Сергею Кузану:

– Ко Дню независимости Украины в 26 странах проходит кампания под хештегом #IndependenceInMyHeart ("Независимость в моем сердце"). Главным организатором выступает Украинский центр безопасности и сотрудничества. Расскажите об этой кампании.

Чем больше будет усиливаться изоляция России, тем меньше будет погибать украинцев

– День независимости объединяет украинцев и поддерживающих Украину других граждан по всему миру. Акция IndependenceInMyHeart проходит в 58 городах 26 стран – в Европе, Азии, в США, Канаде, Австралии и даже в Китае. Тысячи демонстрантов в этих странах вышли на митинги, чтобы привлечь внимание к продолжающейся полгода борьбе Украины против масштабной агрессии России, и требуют от своих политиков и правительств предоставить больше оружия для украинской армии. Мы осознаем, что мир не был готов к тому, чтобы полгода непрерывно продолжались боевые действия в Украине. Может быть определенная усталость от войны. Но именно на это сейчас рассчитывает Россия. И Запад как никогда должен сегодня проявлять единство относительно необходимости дальнейшей поддержки Украины. Наши воины отважно и мужественно защищают независимость страны, но им требуется больше западной военной помощи – и в первую очередь оружия и боеприпасов. Это позволит сформировать новые военные подразделения для украинской армии. Это первое. Второе: необходимо усилить санкции против России, агрессор не должен получать от Запада деньги, которые использует на финансирование военной машины, убивающей украинцев. По сути, власти РФ покупают своих граждан, обещая им ежемесячно выплачивать по 200–400 тысяч рублей за участие в войне против Украины. А деньги на войну поступают, в том числе, за счет экспорта российских энергоносителей. Чем больше будет усиливаться изоляция России, тем меньше будет погибать украинцев. И третье: все цивилизованные страны мира должны признать РФ государством – спонсором терроризма. За минувшие месяцы мы наблюдали и продолжаем наблюдать за газовым, гуманитарным, зерновым и ядерным шантажом Кремля. Москва контролирует украинскую Запорожскую АЭС, то есть угрожает сейчас Украине и миру масштабной ядерной катастрофой, а также каждые день и ночь терроризирует украинцев ракетными атаками. Поэтому пришло время объявить Россию даже не спонсором терроризма, а государством-террористом. Эти требования сегодня звучат от наших военных, властей и каждого украинца, в какой бы точке земного шара он ни находился.

– Россия закрыла отдельные участки своего воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа. Украинские и западные разведки предупредили, что в эти дни и до конца месяца возможны массированные ракетные обстрелы Украины. Как много ещё ракет осталось у России?

– У России достаточно ресурсов, чтобы наносить ракетные удары до конца года. Но с каждым днем терроризировать украинцев становится все сложнее. Российские военные стали чаще использовать устаревшие ракеты, некоторые из них не взлетают или взрываются вскоре после запуска. Кроме того, часть ракет удается сбивать нашим системам противовоздушной обороны и авиации. Процент сбитых ракет в последнее время достигает не менее семидесяти. И были дни, когда все выпущенные по Украине российские крылатые ракеты "Калибр" были сбиты. То есть, несмотря на отсутствие в Украине надежной противоракетной обороны, имеющиеся системы ПВО, предназначенные в первую очередь для уничтожения авиации, также демонстрируют высокую эффективность в отражении ракетных атак противника.

– Украина намерена освободить все свои территории, включая аннексированный Россией Крым. Повод для оптимистических прогнозов дают и серии недавних взрывов на военных объектах полуострова?

– До этих взрывов Москва твердила, что Крым – неприступная военная крепость, а также что на полуострове размещены самые эффективные системы ПВО и ПРО. Благодаря в том числе этой рекламе Россия продала ряду стран свои зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 "Триумф". Сейчас ВС Украины развенчивают и этот российский миф, регулярно уничтожая эти комплексы. Свидетельство тому – наши точные удары по военным базам и складам противника. Да, наши военные проводят успешные атаки [по военным объектам в Крыму], власти публично их не комментируют, но мы действительно с оптимизмом воспринимаем взрывы и на крымских аэродромах, с которых российская авиация наносила удары на юге и по нашим военным позициям, и по жилым кварталам украинских городов. А для освобождения всех наших южных территорий необходимо уничтожить все аэродромы и военные базы противника на полуострове. Потому что пока мы не контролируем воздушное пространство над югом Украины – не можем рассчитывать на успешное контрнаступление и в Запорожской, и в Херсонской областях. ВС Украины очень грамотно действуют на южном направлении, в отличие от тактики россиян, которая, похоже, не изменилась со времен Второй мировой войны, и их командование независимо от наличия логистических путей перебрасывает своих бойцов, как пушечное мясо, то на один, то на другой участок фронта.

– Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью польской газете Wyborcza заявил, что Владимир Путин может сохранить Крымский [Керченский] мост, если выведет по нему войска РФ из аннексированного Крыма. По одним данным, у Украины уже есть способные поразить Крымский мост американские ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью до 300 километров, по другим – ATACMS могут поставить в сентябре. Учитывая, что по этому мосту перебрасывается и подкрепление для российских войск, по вашему мнению, должен ли он стать первоочередной целью Вооруженных сил Украины?

– Крымский мост представляет угрозу ВСУ и используется Россией в военных целях. Поэтому полагаю, что его уничтожение лишь вопрос времени. Ведь Россия регулярно разрушает наши инфраструктурные объекты, она наносит удары и по больницам, и по школам, и по электростанциям, и по другим объектам инфраструктуры. А Крым – это территория Украины, и это признает весь цивилизованный мир. Здесь вопрос в другом. Украинская армия действует планомерно. Для того чтобы достать расположенный на востоке полуострова Крымский мост, необходимо, во-первых, уничтожить защищающие его российские системы ПВО, а во-вторых, иметь ракеты с соответствующей дальностью поражения. Мост – сложная инженерная конструкция, и для его уничтожения нужна массированная атака ракетами. Уверен, что как только у ВСУ появится возможность, и этот объект будет уничтожен.

– По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас ситуация на фронте "в состоянии стабилизации". Когда украинская армия может переломить ситуацию?

– О переломе ситуации и нашей скорой победе можно будет говорить после достижения паритета вооружений. Российские ракеты могут достичь любой точки Украины, у нас таких ракет нет. Российские военные базы в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей, конечно же, подлежат уничтожению. И только после этого возможно полноценное наступление украинской армии и достижение перелома в войне. Кстати, неделю назад почти два десятка бывших американских военных и дипломатов призывали президента США Джо Байдена передать Украине все необходимое ей вооружение, включая и дальнобойные ракеты ATACMS. Письмо с таким предложением опубликовало издание The Hill. Критически важно и для США, и для Евросоюза создать условия, при которых Украина не просто бы устояла, но и победила в этой войне. Украинская армия по-прежнему нуждается и в военной технике. Если посчитать в количественном измерении, то пока ни одна западная страна не предоставила такого количества военной техники, которое досталось нам от России, когда ее военные вскоре после вторжения зимой и неудачного наступления бросили танки, бронемашины и другую военную технику, – констатирует руководитель Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

У Российской империи нет будущего

Зачем российский президент Владимир Путин развязал войну с Украиной? Он считает, что русские и украинцы – один народ, украинское государство не должно существовать, и называет распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой минувшего столетия. Почему Путину не удастся восстановить империю и зачем российские войска уничтожают в том числе гражданскую инфраструктуру в Украине, рассуждает украинский историк Людмила Гриневич:

Процесс реимпериализации закончится распадом России

– Все империи имеют свои фазы: становления, развития, рассвета и угасания. И если говорить о российской империи, то я, как историк, который занимается империологией, могу с уверенностью сказать, что у России как империи – с Украиной или без Украины – будущего не будет. Потому что основная тенденция ХX столетия – крах империй и создание национальных государств. Результатом Первой мировой войны стал распад четырех континентальных империй, Австро-Венгерской, Российской, Османской, Германской, а также появление огромного числа национальных государств, которые вызрели в недрах этих империй. Таким образом, длившаяся столетие эпоха империй подошла к своему логическому концу. И в ответ на известное высказывание Путина о том, что распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа минувшего столетия – можно сказать, что это был абсолютно закономерный процесс, но, к сожалению, он не состоялся полностью. Россия, как и другие постсоветские республики, получила шанс сформировать собственное государство, политическую нацию, но этот шанс упустила. И сейчас Россия, как ей кажется, стала на путь реимпериализации. Однако на самом деле, по моему мнению, будет происходить процесс активизации распада России. К независимости будут стремиться и Чечня, и Татарстан, и другие абсолютно созревшие для создания собственных национальных государств народы. В XX столетии эта империя держалась исключительно на терроре, репрессиях, а сейчас Путин считает, что путем реанимации тоталитарного государства с использованием военной силы ему удастся восстановить империю. Но сейчас у нас XXI век, и я убеждена, что российская империя не имеет будущего. Процесс реимпериализации закончится распадом России, которого мы все с нетерпением ждем.

– Путин назвал официальной причиной так называемой спецоперации в Украине ее "демилитаризацию и денацификацию". Верховная Рада еще в апреле признала действия, совершенные Россией во время военного нападения на Украину, геноцидом украинского народа. Вы как историк каким образом оцениваете преступления российских военных в Украине?

Самый продолжительный эксперимент – русификация

– Прежде всего я хотела бы напомнить о книге Рафаэля Лемкина (польский юрист, автор термина "геноцид" и проекта Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида – Прим.РС) "Советский геноцид в Украине". В 1953 году Лемкин специально занимался украинским вопросом, и ключевая идея этого человека, автора определения геноцида, заключается в следующем: то, что произошло с украинцами в 30-х годах минувшего столетия, – классический пример геноцида и, вероятно, самый продолжительный эксперимент, а суть его – русификация, то есть уничтожение украинской нации.

Хочу отметить, что украинская нация начала формироваться тогда же, когда и русская – в конце XIX столетия. Сейчас мы слышим от Путина и россиян классификацию украинцев как нацистов, бандеровцев, а тогда украинцев называли мазепинцами. То есть на смену мазепинцам уже в советской тоталитарной империи пришли петлюровцы, которых потом сменили бандеровцы, и сейчас вот нацисты и процесс денацификации. Это все вещи одного порядка. Речь идет о попытках и намерениях совершить геноцид украинской нации, носителей идентичности, нелояльной к идеям "русского мира", покорности Отечеству и царю, восстановлению СССР... Все носители украинской идентичности, которые не видели себя в границах этого ассимиляторского проекта, всегда подлежали преследованию и уничтожению. Потому Лемкин и говорил, что это геноцид и попытка переплавить украинцев, сделать из них что-то непонятное. Но дело в том, что эти попытки даже во времена Иосифа Сталина не увенчались успехом, а сейчас, когда у нас, украинцев, есть свое демократическое государство, сформированы интеллигенция, государственные институты... Ведь что такое денацификация? На первый взгляд может показаться, и российская пропаганда это периодически подбрасыв

ает, что денацификацию они видят как проведение системы мероприятий, подобных тем, которые проводились в Германии и Австрии после Второй мирровой войны. Но я очень внимательно изучила аналитику, издания государственных институтов, и могу четко и ответственно сказать, что для пропаганды денацификация обозначается так, а фактически этот концепт денацификации сформирован без прикрытия как намерение уничтожить украинскую политическую нацию.

Еда как еще одно оружие Кремля

– В первые дни полномасштабного вторжения в Украину российские войска пытались оцепить Киев, а ракетные удары часто наносились по продовольственным складам под столицей. То есть снова Москва пыталась использовать те же инструменты, что и 90 лет назад, когда в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли миллионы украинцев?

– Можно ли провести параллели между периодами Голодомора в Украине и развязанной сейчас масштабной войной России против Украины? Почему и тогда, и сейчас мы говорим о геноциде украинцев? – задается вопросом украинский историк Людмила Гриневич. И тогда, и сейчас объектом геноцида выступает национальная группа – тогда граждане Украинской ССР, сейчас – граждане Украинского государства. Это главная отличительная черта геноцида украинцев и геноцида евреев. Нацистского геноцида, Холокоста, потому что геноцид евреев был связан исключительно с этнической принадлежностью. А относительно украинцев – уничтожали часть национальной группы. В городах в период Голодомора у нас погибли не менее 300 тысяч украинцев, и ядром этой национальной группы были этнические украинцы. Но погибали от голода и украинские евреи, украинские поляки, украинские немцы. Речь шла о том, что десятки тысяч человек были зверски убиты голодом. И убиты в оккупированной большевиками в 1920 году стране, которая была лишена суверенитета (союзный центр суверенитет формально признавал – Прим.РС) и беспощадно эксплуатировалась. Национальный продукт и богатства были принудительно переданы от одной национальной группы в другую. И это составная часть геноцида. И тогда, и сейчас Россия наносит удар по украинцам как по гражданской нации, ядро которой составляют этнические украинцы. Это первое. Второе, что касается продовольствия. Это очень серьезный вопрос. Сейчас, как и 90 лет назад, еда используется Кремлем как оружие. Уничтожается наша экономика, наш сельскохозяйственный потенциал. Одна из составляющих развязанной Россией войны, ее постоянных ракетных атак по украинским городам – разрушение рынков. Еще одна составляющая использования еды как оружия – гуманитарная помощь, которая, казалось бы, должна выступать как элемент человечности и поддержки, но в данном случае она используется как инструмент поддержки и легитимизации оккупационного режима. С другой стороны, создаются условия, в соответствии с которыми лояльные или нелояльные могут получать еду. Теперь хочу сказать о себе. Я – специалист по исследованию Голодомора в Украине, знаю стратегии выживания, и вот когда российские войска начали наносить ракетные удары по продовольственным складам (Киева – Прим.РС), снаряды падали недалеко от моего дома, и в супермаркетах сразу возник дефицит продуктов. Тогда включилось и государство, и гражданское общество –волонтеры. Власти в критической ситуации действовали слаженно, и постепенно ситуация с обеспечением продуктами нормализовалась. Здесь большая разница касательно 30-х годов минувшего столетия. Тогда власти Украины были проводниками имперской линии и никак не могли влиять на ситуацию. Результатом проводимой политики Кремля и стал тогда масштабный голод в Украине. То, что Россия сейчас ворует украинское зерно, блокировала и, по большому счету, продолжает блокировать экспорт Украиной продовольствия, несмотря на недавние доверенности в Турции, – это абсолютно четкая, продуманная стратегия, это война нового качества. Ее основная задача – создать для нелояльной идентичности невыносимые условия для жизни. Ракетные обстрелы Россией украинских городов, сбрасывание ее авиацией бомб на жилые кварталы – все это не безумие одного человека, а абсолютно целенаправленные действия. Связаны они с тем, что носителей нелояльной идентичности, а в Украине их абсолютное большинство, таким образом принуждают покинуть эти территории. Они этого не дождутся. Когда началась война, я из принципа отказалась покидать Киев. Я – коренная киевлянка, мои родные живут здесь с XIX столетия, и нас невозможно вырвать с нашей земли. Мы понимаем, что вытеснение украинцев со своих территорий – составная часть геноцида, и мы делаем все возможное, чтобы наша жизнь здесь продолжалась. (С момента российского вторжения в Украину, по данным ООН, почти треть украинцев стали беженцами. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны. В ООН отмечают, что украинцев, вынужденных покинуть свои дома, ждет "колоссальное испытание", поскольку неизвестно, как долго будет продолжаться война, и что их ожидает зимой – Прим.РС)

Украина как национальное государство уже состоялась в 1918 году с созданием Украинской народной республики. Сейчас у нас выросло уже не одно поколение, которое с уважением относилось ко всем нашим соседям, и с уверенностью, что они будут жить в независимом государстве. Развязав войну, Россия Владимира Путина добилась единственного – ненависти украинцев к русским на несколько поколений, – считает украинский историк Людмила Гриневич.