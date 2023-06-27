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Принятие законопроекта о запрете на гендерный переход - под вопросом

Любовь Виноградова - исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации, медицинский психолог

Законопроект о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий, может быть отправлен Госдумой на дополнительное согласование в профильные ведомства. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ". Накануне второго чтения документа в парламенте юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект.

В среду истекает срок представления поправок к законопроекту о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий. Депутаты единогласно приняли его в первом чтении в середине июня, а второе чтение пройти в ближайшие дни. Однако, как сообщил корреспонденту "Коммерсанта" его источник, знакомый с ситуаций, разногласий при обсуждении документа достаточно, чтобы на заседании Совете Госдумы 28 июня, было принято решение отправить проект на согласование в профильные ведомства.

23 июня на площадке Независимой психиатрической ассоциации прошел круглый стол, где обсуждалась подготовка отзыва "трансфобного" законопроекта.

Правозащитники говорят, что документ "направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом "транссексуализм".

По их мнению, законопроект нарушает право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека (ст. 3), Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 6, Россия является государством—участником пакта), Конституции РФ; нарушает право на наивысший достижимый уровень здоровья и получение медицинской помощи, право не подвергаться дискриминации и "устанавливает общеобязательную систему взглядов — идеологию".

Исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова сказала, что психиатрическое сообщество направит письмо в Министерство здравоохранения против "человеконенавистнического законопроекта.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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