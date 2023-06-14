Госдума приняла в первом чтении закон о запрете "смены пола"

Государственная дума России в среду приняла в первом чтении законопроект, полностью исключающий возможность "смены пола" хирургическим путём. Юридическую смену гендерного маркера в документах также предлагается запретить. Соответствующие поправки должны быть внесены в законы "Об охране здоровья" и "Об актах гражданского состояния".

За принятие закона проголосовали 365 депутатов (это 81% от всего состава Госдумы). Проголосовавших против и воздержавшихся не было, остальные депутаты не принимали участия в голосовании.

Согласно законопроекту, хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для "лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей". Для этого будет необходимо соответствующее решение врачебной комиссии государственного учреждения здравоохранения.

В случае вступления закона в силу, трансгендерные люди в России будут полностью лишены возможности совершить необходимый им трансгендерный переход. Эксперты считают, что это приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению чёрного рынка подпольных медицинских услуг.