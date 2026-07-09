"Пришелец из иного мира". 30 лет без Сергея Курёхина

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 9 июля

01:16 В России введен запрет на экспорт дизельного топлива, цены на бензин растут, Владимир Путин по-прежнему считает удары ВСУ по российским НПЗ «информационной операцией против СВО»

05:10 Очередное рекордное падение индекса Московской фондовой биржи

10:30 В Иране состоялись похороны бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Дональд Трамп считает, что Тегеран «очень хочет» заключить сделку с США

12:46 Обвиненный в сексуализированном насилии кандидат в сенаторы от штата Мэн демократ Грэм Платнер приостановил избирательную компанию

15:16 Отправлены под стражу подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской, предположительно, совершившей покушение в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и членов его семьи

17:13 Новости высоких технологий: охлаждающая краска, помогающая в жару без электричества

22:11 30 лет без Сергея Курёхина