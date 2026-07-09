"Пришелец из иного мира". 30 лет без Сергея Курёхина

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 9 июля
01:16 В России введен запрет на экспорт дизельного топлива, цены на бензин растут, Владимир Путин по-прежнему считает удары ВСУ по российским НПЗ «информационной операцией против СВО»
05:10 Очередное рекордное падение индекса Московской фондовой биржи
10:30 В Иране состоялись похороны бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Дональд Трамп считает, что Тегеран «очень хочет» заключить сделку с США
12:46 Обвиненный в сексуализированном насилии кандидат в сенаторы от штата Мэн демократ Грэм Платнер приостановил избирательную компанию
15:16 Отправлены под стражу подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской, предположительно, совершившей покушение в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и членов его семьи
17:13 Новости высоких технологий: охлаждающая краска, помогающая в жару без электричества
22:11 30 лет без Сергея Курёхина
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»