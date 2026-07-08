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Время Свободы

"Птичка нашептала". Трамп пообещал Зеленскому лицензию на производство систем "Patriot"

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне установки системы ПВО "Patriot"
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне установки системы ПВО "Patriot"
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 8 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 8 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 8 июля

01:19 Владимир Зеленский заявил о разрушении Украиной российской концепции надежного стратегического тыла

04:36 Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО “Patriot”

06:31 На саммите НАТО заявлено об увеличении расходов стран-членов союза на оборону и долгосрочной угрозе со стороны России

10:32 Трамп заявляет, что перемирие с Ираном «фактически не действует». ХАМАС объявил о «передаче власти в секторе Газа техническому комитету».

17:05 Марин Ле Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году

24:48 Международный Олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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