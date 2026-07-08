"Птичка нашептала". Трамп пообещал Зеленскому лицензию на производство систем "Patriot"

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 8 июля
01:19 Владимир Зеленский заявил о разрушении Украиной российской концепции надежного стратегического тыла
04:36 Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО “Patriot”
06:31 На саммите НАТО заявлено об увеличении расходов стран-членов союза на оборону и долгосрочной угрозе со стороны России
10:32 Трамп заявляет, что перемирие с Ираном «фактически не действует». ХАМАС объявил о «передаче власти в секторе Газа техническому комитету».
17:05 Марин Ле Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году
24:48 Международный Олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»