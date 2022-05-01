Пришла страна Лимония. Мерхат Шарипжанов – о столовых ложках

В последние недели мы живём, волей-неволей измеряя настоящее моральными нормами прошлого, примеряя эти нормы в том числе к мальчишкам и молодым людям с автоматами, опрокидывающим холодильники и шкафы в украинских домах и квартирах, выносящим из них не только еду, но и белье, ковры, стиральные машины, дрели и иную утварь – с тем чтобы отправить всё это в Россию своим семьям. Особое изумление и презрение к "солдатам и офицерам" путинской армии вызывают сообщения о мародёрах. Недоумевают многие – как и почему эта армия оказалась полчищем убийц, насильников и воров?

А мне вдруг вспомнилась фраза из далекого советского прошлого – "преемственность поколений". И новыми красками вдруг заиграли слова из песни Владимира Высоцкого о военном детстве:



У тети Зины кофточка, с драконами да змеями,

Tо у Попова Вовчика отец пришёл с трофеями.

Трофейная Япония, трофейная Германия,

Пришла страна Лимония, сплошная Чемодания!

А отец Вовчика Попова снимал эту кофточку с драконами с вешалки или с тела? А если с тела, то при каких обстоятельствах? Ну не купил же он ее в немецком магазине! В 70-е, когда мы перепевали эту песню под гитару во дворе, вопросов подобного рода не возникало: трофеи и есть трофеи.

Одним из самых ярких впечатлений моего детства стала немецкая пишущая машинка Rheinmetall, которую моему отцу-журналисту выдали на работе, в редакции газеты "Коммунизм Туы" ("Знамя Коммунизма") в Восточном Казахстане в 1966-м. Работала машинка так хорошо, что отец от других, предлагаемых редакцией, отказывался много лет. Та, переделанная "на кириллицу" машинка была тоже трофейной. Кто и каким образом доставил аппарат в далёкий от Германии Казахстан, мне уже не узнать. Но почему-то вспомнились сейчас айпады и лаптопы, украденные российскими солдатами из украинских домов.



Надпись Rheinmetall красовалась и на чайных и столовых ложках, которые одна из моих родственниц всегда доставала из серванта для нас, когда мы приезжали к ней в гости в деревню. Эти ложки отличались от остальных, их изящные формы и блестящая повeрхность до сих пор у меня перед глазами. До сих пор помню, что под надписью Rheinmetall c внешней стороны каждой ложки было выдавлено Rostfrei. Всякий раз, заметив, как я с любопытством рассматриваю необычные столовые приборы, хозяйка с гордостью говорила: "Дядя Хамит привез с войны". Тогда эта фраза ассоциировалась у меня с пониманием, что гдe-то на свете есть страны, где изготавливают такие красивые вещи. А сейчас...

Как и почему эта армия оказалась полчищем убийц, насильников и воров?

Мне могут возразить: другие времена, другая война, разные были на войне ситуации. Да, каждая ситуация заслуживает отдельного рассмотрения. Но вспоминается и так называемое трофейное дело "маршала Победы" и других советских генералов в 1946–1947 годах, которые не ограничились воровством пишущей машинки и набором нержавеющих ложек. Этот процесс, конечно же, был примером советского избирательного правосудия, но факты массового вывоза автомобилей, картин, книг, шуб, мебели, другого имущества из Германии бойцами доблестной сталинской армии ещё как имели место.



A ещё вспоминается мой первый день в Советской армии, 12 ноября 1981 года. Мне 18 лет, ночь, только-только прибыли в 22-й военный городок в Омске. Призывники ещё в гражданском, на мне добротная польская куртка. По очереди заходим в каптёрку, чтобы получить обмундирование. Я снимаю куртку. Один из сержантов, вцепившись в неё кричит: "Моя! Мне на дембель через месяц!" Другой спокойно говорит: "Не бухти. Эту куртку прапорщик час назад застолбил". И, повернувшись ко мне, спрашивает: "Деньги есть?"

Мерхат Шарипжанов – обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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