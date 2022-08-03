Служба судебных приставов наложила арест приблизительно на семь с половиной миллионов рублей на счета медиаменеджера Ильи Красильщика, объявленного в федеральный розыск по делу о распространении фейков об армии. Об этом он рассказал в твиттере.

Он выложил скриншоты банковского приложения банка "Тинькофф", на котором виден технический минус на счетах. Кроме того, об аресте рублёвого счёта ему рассказала прикреплённый к нему бухгалтер.

Красильщик — бывший главный редактор журнала "Афиша" и бывший издатель новостного сайта "Медуза", в июне он запустил новое СМИ "Служба поддержки". Он живёт за границей.

В конце апреля против него было возбуждено уголовное дело о фейках про армию за рассказ о событиях в городе Буча в Киевской области, где были обнаружены захоронения с мирными жителями. В июле он был объявлен в розыск.