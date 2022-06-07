У обвиняемых в распространении фейков в России начали арестовывать имущество 

У четырёх обвиняемых по уголовной статье о распространении заведомо ложных сведений об использовании армии в России арестовано имущество. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

По его словам, речь идёт об аресте банковских счетов, транспортных средств и квартир. Имена обвиняемых не называются, однако все они, как утверждается, находятся за границей и объявлены в розыск.

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет арестовывать имущество "для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа". По статье о фейках про армию может быть назначен штраф от трех до пяти миллионов рублей. Максимально наказание - 10 лет лишения свободы.

Статья о распространении заведомо ложных сведений об использовании российской армии была принята парламентом в экстренном порядке вскоре после российского вторжения в Украину и сразу подписана президентом.

7 июня МВД России объявило в розыск по уголовным делам писателя Дмитрия Глуховского и политика, соратника Алексея Навального Владимира Милова. Глуховского обвиняют в дискредитации армии.

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