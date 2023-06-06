Присяжные отказались признавать виновным активиста Виталия Кольцова

В Мосгорсуде коллегия присяжных отказалась признавать виновным активиста Виталия Кольцова по делу о покушении на 12 бойцов Росгвардии. Об этом сообщает "Медиазона".

По данным издания, при этом его признали виновным в умышленном поджоге автозака. Большинство присяжных сочли, что Кольцов заслуживает снисхождения. Судья отказалась рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения активисту, он останется в СИЗО минимум до 13 июня.

Виталия Кольцова обвиняют в том, что 2 мая 2022 года он кинул "коктейль Молотова" в автозак на площади Революции в Москве. От одного автобуса бутылка отскочила, а второй все же загорелся. Сам активист заявлял, что не планировал никого убивать, а планировал нанести ущерб транспортному средству. Однако сторона обвинения настаивает, что целью Кольцова было именно покушение на убийство.